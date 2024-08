Dakhla: lancement de deux projets de mise à niveau des infrastructures d’eau potable et d’assainissement liquide

Accompagné notamment par Mohamed Boubekri, directeur régional des provinces sahariennes de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) Branche Eau, et par Khalid Zouhari, directeur général de la Société Dakhla Aménagement et Développement, Ali Khalil, wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, , a donné le coup d’envoi, le lundi 29 juillet, de deux projets relatifs à la mise à niveau des réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement liquide de la ville de Dakhla.

Le premier projet, relatif à la réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable, bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 72,32 MDH et verra son chantier s’étaler sur 8 mois. Il est le fruit d’un partenariat entre la wilaya de Dakhla, le Conseil régional, le Conseil communal, le Conseil provincial d’Oued Eddahab, l’ONEE et la Société Dakhla Aménagement et Développement.

Le second projet, relatif à la mise à niveau le réseau d’assainissement liquide dans plusieurs quartiers de la ville et mobilisant une enveloppe budgétaire de plus de 112,35 MDH, avec un durée de réalisation estimée à 7 mois.

Le wali s’est également sont enquis du projet de renforcement de l’approvisionnement de la ville de Dakhla en eau potable, nécessitant une enveloppe budgétaire de 64 MDH, dont le taux d’avancement des travaux a atteint plus de 90%

Porté par l’ONEE-Branche Eau, en partenariat avec la wilaya de la région et la commune de Dakhla, ce projet permettra d’atténuer considérablement le déficit en eau potable à Dakhla, dans la perspective d’assurer son alimentation à partir de la grande station de dessalement mutualisée, dont les travaux sont en cours de réalisation, pour une mise en service prévue fin 2025.