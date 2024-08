Projet de liaison électrique Dakhla-Casablanca: voici le nouveau schéma retenu par l’ONEE

Décidément, l’ONEE veut passer à la vitesse supérieure dans son projet de liaison électrique haute tension entre le sud et le centre du Maroc. Parallèlement au lancement des études topographiques, l’office public a dévoilé les modifications apportées à l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI), ce dernier ayant dû être reporté à cinq reprises.

Selon un document consulté par Le360, les nouvelles modifications ont pour objet de «clarifier les critères de préqualification des candidats autorisés à participer à l’appel d’offres». L’ONEE a aussi introduit un nouveau mode de réalisation du projet. Ainsi, les candidats intéressés auront le choix entre deux schémas. Un schéma Boot optant pour la même structure envisagée dans la version initiale de l’AMI. Dans cette configuration, le candidat retenu sera en charge du développement, de la conception, du financement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance du projet dans le cadre d’un contrat de type build-own-operate-transfer à conclure avec l’ONEE.

Le deuxième schéma, baptisé EPC, correspondant à une nouvelle configuration, dans laquelle le candidat retenu sera en charge de la conception, de la construction et de la mise en service du projet dans le cadre d’un contrat de construction clé en main (EPC). Dans ce deuxième schéma, le candidat pourra éventuellement s’occuper de certains aspects de la maintenance du projet dans le cadre d’un contrat de maintenance long terme (LTSA) incluant des engagements de maintenance élargis.

«Les candidats peuvent soumettre un dossier d’expression d’intérêt et de préqualification pour la réalisation du projet dans le cadre du schéma BOOT, du schéma EPC ou pour chacun des deux schémas… L’ONEE décidera à sa discrétion de la structure de réalisation du projet (schéma BOOT ou schéma EPC) et, le cas échéant, de la technologie retenue (HVDC ou HVAC), au plus tard à la date d’émission de l’appel d’offres», précise la même source.

En ce qui concerne le schéma EPC, le candidat devra être un constructeur EPC (ou un groupement de constructeurs EPC) de référence dans le domaine du transport d’énergie à très haute tension, disposant des capacités techniques et financières pour assurer la conception, la construction et la mise en service du projet.

Concernant le schéma BOOT, le candidat devra être un développeur de projets (ou un groupement incluant un développeur de projets) disposant de références probantes dans le domaine de l’énergie électrique ainsi que des capacités techniques et financières nécessaires au développement, au financement, à la conception, à la construction, à la mise en service, à l’exploitation et à la maintenance du projet.

Le calendrier du projet prévoit deux phases de réalisation. La première, d’une capacité de 1.500 MW, à mettre en service dans un délai qui sera fixé lors de l’étape de l’appel d’offres, alors que la seconde phase, portant sur une capacité identique, sera opérationnelle à partir de 2029 (programmée initialement en 2028).

La révision de l’AMI de l’ONEE intervient trois semaines après le discours royal, prononcé à l’occasion de la fête du Trône, dans lequel le Souverain a appelé à «accélérer la réalisation du projet d’interconnexion électrique qui vise à acheminer l’énergie renouvelable, à partir des provinces du Sud, vers le centre et le nord». Cette énergie renouvelable est appelée à jouer un rôle vital dans un contexte de stress hydrique, et va servir notamment à l’alimentation des stations de dessalement, en particulier celle de Casablanca.