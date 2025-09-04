Politique

Aïd Al-Mawlid: grâce royale au profit de 681 personnes

Le roi Mohammed VI.

A l’occasion de l’Aïd Al Mawlid Annabawi, le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à 681 personnes dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume, annonce le ministère de la Justice dans un communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/09/2025 à 18h42

En voici le texte: «A l’occasion de l’Aïd Al Mawlid Annabawi de cette année 1447H - 2025G, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu perpétue Sa gloire, a bien voulu accorder Sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume. Ces personnes sont au nombre de 681 et se présentent comme suit:

* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en détention sont au nombre de 488 détenus se répartissant comme suit:

-Grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 12 détenus.

-Remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 476 détenus. * Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de 193 personnes se répartissant comme suit :

-Grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat au profit de 65 personnes.

-Grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende au profit de 09 personnes.

-Grâce sur la peine d’amende au profit de 103 personnes.

-Grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende au profit de 16 personnes.

Puisse Dieu garder Sa Majesté le Roi, source de clémence et de miséricorde, perpétuer Sa gloire et préserver Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, ainsi que tous les membres de la Famille Royale».

#Aïd Al-Mawlid#Grâce royale#Maroc

