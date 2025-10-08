Festival national du film de Tanger 2025: le jury dévoilé

Du 17 au 25 octobre 2025, Tanger accueille la 25ème édition du Festival national du film, organisée par le Centre cinématographique marocain. Cette édition-anniversaire, marquant un quart de siècle d’existence, s’annonce comme un carrefour majeur de talents, où les jurys devront départager des œuvres audacieuses, engagées et intimement liées aux réalités du Maroc contemporain.

Le jury de la compétition des longs-métrages de fiction sera présidé par le réalisateur marocain Hakim Belabbès. Il sera entouré de personnalités du cinéma et de la culture, parmi lesquelles la comédienne Nadia Kounda, la réalisatrice et scénariste Yasmine Benkiran, la productrice Mariam Lee Abounouom, le directeur de la photographie tunisien Amine Messadi, l’écrivain Abdelkader Chaoui et le réalisateur Kamal Lazraq. Ensemble, ils devront départager quatorze films en lice pour les prix majeurs: le Grand Prix, la réalisation, le scénario, les rôles principaux et secondaires, ainsi que plusieurs distinctions techniques (image, son, musique originale).

La compétition des longs-métrages documentaires sera, quant à elle, présidée par le documentariste Mohamed El Aboudi, à la tête d’un jury composé de Aicha Macky Kidy (Niger), Siham El Faydi, Adnane Baraka et Jaouad Babili. Quinze films documentaires sont en compétition, explorant des thèmes variés: traditions, luttes sociales, figures historiques ou territoires oubliés.

Du côté des courts-métrages de fiction et documentaires, la scénariste et réalisatrice Halima Ouardiri dirigera un jury composé de Layla Rahmouni, Ilias El Faris, Mohammed Benhsain, directeur du théâtre Mohammed V et Imad Benomar. Cette section accueille également quinze films, dont «Aïcha» de Sana Alaoui, qui signe ici sa première réalisation, ou encore «Chikha» de Ayoub Layoussifi et Zahoua Raji, «Crawling Birds» de Karim Taoujouat, et «Les jardins du paradis» de Sonia Terrab.

Enfin, la compétition dédiée aux films d’écoles et instituts de cinéma au Maroc sera présidée par le réalisateur Moulay Taieb Bouhanana, qui sera accompagné de Bahija Lyoubi et Sara Kaddouri. Elle mettra en lumière les jeunes talents issus des établissements de formation cinématographique du pays.

Parmi les longs-métrages de fiction, on retrouve «Africa Blanca» de Azlarabe Alaoui, «Autisto» de Jérôme Cohen Olivar, «Everybody Loves Touda» de Nabil Ayouch, «Grand petit frère» de Karima Guennouni, «Radia» de Khaoula Assebab Benomar, ou encore «The Lost Princess» de Hicham Hajji. Ces œuvres explorent des thématiques variées, allant de l’intime au politique, du drame social à la comédie.

Les films documentaires, eux, proposent des regards singuliers sur le Maroc et le monde, avec des titres comme «Les mille et un jours de Hajj Edmond» de Simone Bitton, «Amazone» de Salma Louhmas et Rachida Saadi, ou «L’Indépendance de l’Algérie, une cause marocaine» de Hassan El Bouharouti.

Avec une programmation riche et des jurys engagés, le Festival national du film de Tanger 2025 s’affirme comme un rendez-vous majeur pour les professionnels, les cinéphiles et tous les passionnés de culture. Une édition qui promet de faire briller le cinéma marocain dans toute sa diversité et de renforcer sa place sur la scène internationale.