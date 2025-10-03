Édition 2025 du Festival national du film de Tanger: la liste des films en compétition dévoilée

Le lac bleu de Daoud Aoulad-Syad, en compétition officielle, section longs métrage de fiction au prochain festival National du Film de Tanger.

On connaît désormais la composition de la sélection officielle de la 25ème édition du Festival national du film de Tanger qui se tiendra du 17 au 25 octobre 2025.

Coté longs métrages de fiction, on citera entres autres «Africa Blanca» de Azlarabe Alaoui, «Atoman» de Anouar Moatassim, «Autisto» de Jérôme Cohen Olivar, «Bribes» de Janane Fatine Mohammadi et Abdelilah Zirat, «Everybody Loves Touda» de Nabil Ayouch ou encore «Grand petit frère» de Karima Guennouni.

La sélection comprend également 15 courts métrages, fictions et documentaires, et marque le baptême de feu de la comédienne Sanaa Alaoui dans la réalisation avec son film «Aïcha». On retrouve également «Chikha» de Ayoub Layoussifi et Zahoua Raji, «Crawling Birds» de Karim Tajouat, «La maison d’en haut» du réalisateur TV Mohamed Gara, entre autres.

Enfin, la dernière section dédiée aux longs métrages documentaires, composée elle aussi de 15 films, compte notamment «Amarz» de Hicham Ibrahimi, «Amazone» de Salma Louhmas et Rachida Saadi, «Amnat Aïchata» de Aomar Mayara, ainsi que «Les mille et un Jours de Hajj Edmond» de Simone Bitton, projeté précédemment en section Panorama lors de la dernière édition du Festival international du film de Marrakech.

25ème édition du Festival national du film de Tanger: la sélection au complet

Longs métrages de fiction (Quatorze prix)

«Africa Blanca» – Azlarabe Alaoui

«Atoman» – Anouar Moatassim

«Autisto» – Jérôme Cohen Olivar

«Bribes» – Janane Fatine Mohamadi et Abdelilah Zirat

«Everybody Loves Touda» – Nabil Ayouch

«Grand petit frère» – Karima Guennouni

«La Guerre des Six» – Jilali Ferhati

«La mer au loin» – Saïd Himmich Benlarbi

«Le lac bleu» – Daoud Aoulad Syad

«Les commandements» – Sana Akroud

«Love in Dakhla» – Khalid Ibrahimi

«Mauvais temps» – El Ghazouani Madane

«Radia» – Khaoula Assebab Benomar

«Terre des anges» – Rachid Fekkaka

«The Lost Princess» – Hicham Hajji

Courts métrages de fiction et documentaires (Quatre prix)

«Aïcha» – Sana Alaoui

«Boujloud» – Rita Bousfiha (Rita B Lamotte)

«Chikha» – Ayoub Layoussifi et Zahoua Raji

«Crawling Birds » – Karim Taoujouat

«Évasion 1944» – Saaid Hasbi

«Fausse note» – Rachid Zaki

«Fly to the Moon» – Zakaria Nouri

«Frère de sang» – Mohcine Nadifi

«L’Mina» – Randa Maaroufi

«Miroir à vendre» – Hicham Amal

«Naissance d’une vie» – Ayoub Ait Bihi

«Tarek Salama» – Naoile Jouira

«La maison d’en haut» – Mohamed Gara

«Viens mais reste loin» – Laila Mseffer

«Les jardins du paradis» – Sonia Terrab

Longs métrages documentaires (Trois prix)

«Amarz» – Hicham Ibrahimi

«Amazone» – Salma Louhmas et Rachida Saadi

«Amnat Aïchata» – Aomar Mayara

«Annegri El Bidan» – Ali Oualdah Bossoula

«Arrhil» – Sidi Mohamed Fadel El Joumani

«Femmes bleues» – Moulay Khalid El Boumeslouhi

«Fiers, suspendus et obstinés» – Mohamed Akram Nemmassi

«I Will Remember You» – Mohamed Rida Gueznai

«La Costha» – Dounia Niouf

«Les flamants roses, l’appel du désert» – Hassan Kher

«Les mille et un jours de Hajj Edmond» – Simone Bitton

«L’Indépendance de l’Algérie, une cause marocaine» – Hassan El Bouharouti

«Prisonniers de l’attente» – Loubna El Younssi

«Rêves d’Oued Noun» – Abdelkader Atouif

«Swaylam» – Sidi Salek Elboudni.