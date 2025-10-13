Culture

Le Festival national du film rend hommage à Fatima Attif et Ahmed El Maanouni

La comédienne Fatima Attif et le réalisateur Ahmed El Maanouni.

Le rideau se lève ce vendredi 17 octobre sur la 25ème édition du Festival national du film de Tanger, qui célèbre un quart de siècle de passion cinématographique. Entre hommage à Fatima Attif, comédienne au parcours vibrant, et à Ahmed El Maanouni, figure fondatrice du cinéma marocain, cette édition s’annonce comme un vibrant salut à celles et ceux qui ont façonné l’âme du 7ème art national.

L’édition 2025 du Festival national du film de Tanger s’ouvre ce vendredi 17 octobre. Après avoir révélé la composition du jury et la liste des films en compétition, les organisateurs annoncent deux hommages majeurs: celui de Fatima Attif et d’Ahmed El Maanouni, en reconnaissance de leurs parcours remarquables et de leur engagement au service du cinéma marocain.

Lauréate de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC), section interprétation, Fatima Attif a entamé sa carrière sur les planches avant d’imposer sa présence à l’écran sous la direction de grands cinéastes marocains. Elle a notamment joué dans La Guérisseuse de Mohamed Zineddaine (Grand Prix du FNF 2019), What a Wonderful World et Volubilis de Faouzi Bensaïdi, Zanka Contact d’Ismaël El Iraki — un rôle qui lui a valu le prix du second rôle féminin au FNF en 2022 —, Mon Père n’est pas Mort de Adil El Fadili (Grand Prix du FNF 2023) ou encore Mass Dolce de Laila Marrakchi (2025).

Figure pionnière du cinéma national, Ahmed El Maanouni signe son premier long-métrage Alyam Alyam en 1978. Il réalise ensuite Al Hal (Transes) en 1981, documentaire musical consacré au légendaire groupe Nass El Ghiwane, avant de tourner Les Cœurs brûlés, doublement primé (Grand Prix et Prix de la Critique) au FNF en 2007.

Son film Fadma est distingué par le Prix de la Réalisation au festival en 2017. La France a, par ailleurs, salué sa contribution culturelle en le nommant Officier de l’ordre des arts et des lettres.

Revues de presse

