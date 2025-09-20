Le Festival du Cinéma Méditerranéen de Tétouan dévoile les jurys de sa 30ème édition

Le Festival de Cinéma Méditerranéen de Tétouan dévoile le jury de sa 30ème édition, composé de: Leonardo Di Costanzo, Asmae Al Moudir, Serge Barbuccia, Isabel Machado, Amir Ramsis.

Après une année blanche, le Festival du Cinéma Méditerranéen de Tétouan lève à nouveau le rideau: sa 30ème édition se tiendra du 25 octobre au 1er novembre, avec une sélection qui promet de belles découvertes. Dix longs-métrages de fiction et documentaires, issus de divers pays du bassin méditerranéen, seront en compétition pour plusieurs distinctions prestigieuses, dont le Grand Prix de la Ville de Tétouan «Tamouda», le Prix Mohamed Reggab (spécial du Jury), le Prix Azzeddine Meddour récompensant une première œuvre, ainsi que les prix d’interprétation féminine et masculine. Les organisateurs ont par ailleurs dévoilé la composition des jurys, appelés à départager les films de cette grande rencontre du cinéma d’auteur.

Un jury éclectique aux voix méditerranéennes

À la tête du jury de cette 30ème édition, le cinéaste italien Leonardo Di Costanzo incarne l’exigence d’un cinéma d’auteur engagé et reconnu à l’international. On lui doit notamment The Interval (2012), distingué à la Mostra de Venise, et The Inner Cage (2021), couronné du prix du meilleur scénario aux David di Donatello.

Il sera entouré de personnalités venues d’horizons divers, témoignant de la richesse du paysage cinématographique méditerranéen. La Marocaine Asmae El Moudir, réalisatrice et scénariste plusieurs fois primée, a marqué les esprits avec La Mère de tous les Mensonges, un documentaire hybride récompensé à Cannes et à l’IDFA. Le Français Serge Barbuccia, acteur, auteur et metteur en scène, fondateur du Théâtre du Balcon à Avignon, s’est illustré par ses audacieuses relectures de classiques littéraires. Du Portugal, Isabel Machado, productrice et directrice de festivals, apporte son expertise dans le développement du cinéma indépendant. Enfin, l’Égyptien Amir Ramsis, réalisateur et scénariste, également directeur artistique du Festival du Film d’El Gouna, est reconnu pour ses œuvres documentaires et de fiction explorant les réalités sociales et politiques.

Un jury critique pour le prix «Mustapha Mesnaoui»

Le jury décernera également le prix «Mustapha Mesnaoui» à une œuvre distinguée pour son approche esthétique et sa portée critique.

Il sera composé de trois critiques et journalistes de renom: la Marocaine Fatima Ifriqui, figure respectée de la critique cinématographique nationale; le Français Cédric Lépine, spécialiste du cinéma indépendant et des nouvelles écritures visuelles; ainsi que l’Italien Francesco Pontiggia, journaliste et critique collaborant avec des publications de référence et habitué des jurys internationaux.

Avec cette sélection de personnalités influentes, la 30ème édition du Festival du Cinéma Méditerranéen de Tétouan s’annonce comme un rendez-vous incontournable, dédié à la mise en valeur des œuvres d’auteur et à la promotion d’un espace de dialogue et d’échanges entre professionnels et passionnés du 7ème art.