Tanger: retour en images sur l’ouverture de la 25ème édition du Festival national du film

Lors de l'ouverture de la 25ème édition du Festival national du film à Tanger. (S.Kadry/Le360)

La 25ème édition du Festival national du film (FNF) s’est ouverte, vendredi soir au Palais des arts et de la culture de Tanger, en présence de nombreuses figures emblématiques du cinéma et de la culture.

La cérémonie d’ouverture de cet événement artistique, qui se tient du 17 au 25 octobre, a été l’occasion de rendre un vibrant hommage à Ahmed El Maanouni, qui est à la fois auteur, réalisateur, directeur de la photographie et producteur.

Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a profité de l’occasion pour insister sur la vocation de ce rendez-vous annuel: célébrer la créativité nationale et renouveler le soutien à l’industrie cinématographique marocaine. Un programme riche a été concocté à cet effet, avec notamment la projection des dernières productions nationales et des tables rondes rassemblant des professionnels marocains et étrangers.

Une ouverture sur l’Afrique et les nouvelles industries culturelles

Mehdi Bensaïd, par l’intermédiaire du Secrétaire général du département de la Communication, Abdelaziz Boujdaini, a expliqué la présence de personnalités culturelles et artistiques de pays africains frères. Elles participent aux jurys et aux divers événements. Cette participation concrétise la vision royale. Elle appelle au renforcement de la coopération Sud-Sud dans les domaines culturel et cinématographique.

Cette édition du festival marque le lancement, pour la première fois, d’une exposition de jeux vidéo, visant à renforcer l’intégration entre les industries du cinéma et du jeu vidéo, a-t-il fait savoir, précisant que le cinéma n’est pas seulement une expression culturelle, mais une industrie à part entière et un service public qui contribue à stimuler l’économie nationale et à créer des emplois.

À cet égard, il a affirmé que l’Etat continue de soutenir la production nationale à travers le Centre cinématographique marocain (CCM), en donnant la priorité à la projection de films marocains dans les salles de cinéma et en soutenant le cinéma d’auteur, qui se caractérise essentiellement par sa profondeur intellectuelle et son héritage artistique.

Ahmed El Maanouni salue la jeune génération du cinéma marocain

Pour sa part, Ahmed El Maanouni a adressé ses sincères remerciements à ses professeurs, aux équipes techniques et artistiques l’ayant fidèlement accompagné au fil de son parcours professionnel, ainsi qu’aux membres de sa famille, pour leur engagement et leur soutien indéfectible.

S’arrêtant sur l’avenir du cinéma marocain, l’auteur, réalisateur, directeur de la photographie et producteur, a salué le talent artistique et cinématographique de la jeunesse marocaine, appelant à une mutualisation des efforts afin d’accompagner l’ascension et le développement de cette frange de la société.

Les jurys et les compétitions du festival

Par ailleurs, la cérémonie d’ouverture du FNF a été marquée par la présentation des membres du jury des quatre compétitions programmées pour cette édition, à savoir la compétition des longs-métrages de fiction, des courts-métrages de fiction et de documentaire, des longs-métrages documentaires et celle des films d’écoles et d’instituts de cinéma.

Un total de 22 prix seront décernés par les jurys, répartis entre les quatre compétitions: 14 prix pour les longs-métrages de fiction, 3 prix pour les longs-métrages documentaires, 3 prix pour les courts-métrages de fiction et de documentaires et deux prix pour les films d’écoles et d’instituts de cinéma.

Le jury de la compétition long-métrage de fiction est présidé par le réalisateur marocain Hakim Belabbes et comprend Nadia Kounda (comédienne), Yasmine Benkiran (réalisatrice, scénariste), Mariam Lee Abounouom (productrice), le Tunisien Amine Messadi (directeur de photo), Abdelkader Chaui (écrivain) et Kamal Lazraq (réalisateur).

Quant au jury de la compétition long-métrage documentaire, il est présidé par le réalisateur documentariste marocain Mohamed El Aboudi et composé de la Nigérienne Aicha Macky Kidy (productrice et réalisatrice de films documentaires), Siham El Faydi (productrice, distributrice), Adnane Baraka (réalisateur, producteur, musicien) et Jaouad Babili (réalisateur documentariste).

S’agissant de la compétition court-métrage de fiction et de documentaire, le jury est présidé par la scénariste et réalisatrice marocaine Halima Ouardiri. Il comprend Layla Rahmouni, professeure universitaire, chercheuse en cinéma, Ilias El Faris, réalisateur, Mohammed Benhsain, homme de théâtre, directeur du théâtre Mohammed V de Rabat et Imad Benomar, réalisateur.

Concernant la compétition films d’écoles et instituts de cinéma au Maroc, le jury est présidé par le réalisateur marocain Moulay Taieb Bouhanana et composé de Bahija Lyoubi (enseignante-chercheuse, productrice) et Sara Kaddouri (monteuse de son et mixeuse).

Projection du film culte «Al Hal»

Cette soirée a connu aussi la projection du film Al Hal (Transes), réalisé en 1981 par Ahmed El Maanouni, retraçant les concerts et la vie des musiciens composant le groupe marocain Nass El Ghiwane. Ce film a été restauré par The Film Foundation’s World Cinema Project et présenté par Martin Scorsese au Festival international du film de Cannes - Cannes Classics 2007.

Un espace de promotion et de réflexion autour du cinéma marocain

Le festival est une manifestation cinématographique nationale à caractère artistique, culturel et promotionnel. Il vise à faire connaître le cinéma marocain et son évolution à travers la présentation des dernières productions cinématographiques nationales, l’organisation des débats avec les critiques, les professionnels et les personnes intéressées par le domaine cinématographique marocain.

Dans le cadre de cette manifestation artistique, neuf projets de longs métrages en cours de développement ont été retenus parmi 36 candidatures afin de participer à la 5ème édition du Concours Pitch, prévue du 22 au 24 octobre.

Les porteurs de ces projets auront l’opportunité de les présenter devant un jury de professionnels du cinéma marocain et international. Ils bénéficieront de conseils et de retours constructifs pour le développement de leurs scénarios. Les meilleurs d’entre eux se verront attribuer des prix.