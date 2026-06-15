Le Maroc propulse sa logistique dans l’ère de l’intelligence artificielle

Le Maroc franchit une nouvelle étape majeure dans la modernisation de ses infrastructures commerciales avec le lancement officiel du portail PortNet Commerce Extérieur. Présentée récemment au siège de l’Agence Nationale des Ports à Casablanca, cette plateforme numérique de nouvelle génération ambitionne de centraliser l’intégralité des procédures liées aux opérations d’importation et d’exportation, indique le magazine hebdomadaire Challenge. Déployé en version bêta avant sa généralisation nationale prévue pour la mi-juin, ce dispositif intègre l’intelligence artificielle et une cybersécurité souveraine pour diviser par deux les délais de traitement au profit des 6.000 entreprises exportatrices du Royaume.

Cette évolution marque le point d’orgue d’une trajectoire initiée en 2008. Né de la nécessité de fluidifier le trafic portuaire après le démarrage du complexe Tanger Med, le système PortNet est devenu, en dix-huit ans, un pilier de l’économie marocaine. Il rassemble aujourd’hui 100.000 utilisateurs, dont 80.000 opérateurs économiques et 1.800 transitaires, et traite en moyenne 5.000 transactions quotidiennes. Couvrant plus de 95% des flux commerciaux du pays et 120 services, l’outil avait déjà permis de ramener le délai de traitement des licences d’importation de cinq jours à seulement trois heures.

Cette performance a récemment valu au modèle marocain les éloges de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, lit-on dans Challenge. Dans son rapport de septembre 2025, la CNUCED a salué une coopération public-privé exemplaire et une vision stratégique capable de transformer une infrastructure en atout national, invitant les pays en développement à s’en inspirer pour améliorer leur propre compétitivité logistique. Malgré ces succès, l’ancienne configuration transactionnelle affichait des limites techniques et ne représentait qu’une interface parmi les huit nécessaires pour opérer sur les marchés internationaux. Le nouveau portail corrige ces lacunes en fusionnant les systèmes existants. Il intègre d’ores et déjà 22 nouvelles procédures et propose des fonctionnalités inédites telles qu’un identifiant unique réutilisable, un tableau de bord unifié, le suivi en temps réel des dossiers et l’harmonisation des données entre administrations, souligne l’hebdomadaire.

Pour les responsables gouvernementaux et le patronat, ce guichet unique ne s’ajoute pas aux structures actuelles mais les interconnecte. L’objectif est d’optimiser la gestion des flux de marchandises, de réduire l’attente dans les ports et d’offrir un gain de compétitivité décisif aux entreprises. À terme, les autorités nationales envisagent d’élargir progressivement cette dynamique au fret aérien, afin de consacrer définitivement le positionnement du Maroc comme un hub logistique trimodal reliant l’Afrique, l’Europe et le reste du monde.