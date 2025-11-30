Economie

Le port de Laâyoune mise sur le digital pour optimiser les flux

Le port de Laâyoune. (H.Yara/Le360)

Le port de Laâyoune franchit une étape majeure dans sa modernisation. Lors d’une journée d’étude organisée à El Marsa, l’Agence nationale des ports (ANP) et PORTNET S.A. ont présenté de nouvelles solutions numériques destinées à fluidifier les opérations, renforcer la traçabilité et hisser le port de la ville au rang de référence nationale en matière de digitalisation portuaire.

L’événement a réuni l’ensemble de la communauté portuaire et logistique de la région. Les responsables de l’ANP ont mis en avant la dématérialisation complète des demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, permettant aux investisseurs d’effectuer toutes leurs démarches en ligne, sans formalités papier.

Le commandant du port de Laâyoune, El Moustapha Mouakka, a souligné l’importance de cette transition numérique, qui ouvre de nouvelles perspectives de performance et d’efficacité.

Les participants ont également découvert les plateformes numériques désormais opérationnelles au port de Laâyoune, facilitant la relation avec les manutentionnaires, exportateurs, agences maritimes et usagers du domaine public portuaire.

Lors de son intervention, Youssef Bokhabrine, directeur des Systèmes d’information de PortNet, a présenté les innovations introduites ou en cours de déploiement. Il s’est notamment attardé sur le nouveau Portail Unique Commerce Extérieur 2025-2027, qui repose sur un dossier unifié d’import et d’export avec contrôle anticipé, une innovation destinée à réduire de manière significative les délais de traitement des opérations.

Bokhabrine a également mis en avant Tijaria, premier assistant intelligent marocain dédié au commerce extérieur, qui apporte un accompagnement continu aux opérateurs sur les procédures, les réglementations et les droits de douane. Il a enfin présenté la stratégie PortNet 4.0, fondée sur l’Intelligence artificielle opérationnelle, intégrant la classification automatique des déclarations, la détection des anomalies et la prédiction des délais.

