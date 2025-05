Artisanat: signature d’une convention pour la dématérialisation des formalités à l’export

Lors de la signature de la convention entre le secrétariat d’État chargé du Commerce extérieur, celui chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, l’Administration des douanes et impôts indirects et le Guichet unique national des procédures du commerce extérieur Portnet, le 7 mai 2025 à Rabat.

La convention de partenariat a été paraphée par Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Lahcen Essaadi, secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Abdellatif Amrani, directeur général de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), et Youssef Ahouzi, directeur général de PortNet, guichet unique national des procédures du commerce extérieur.

Cette convention vise à dématérialiser les formalités relatives à l’exportation des produits de l’artisanat, «un secteur qui a réalisé une valeur à l’export de plus d’un milliard de dirhams», a précisé Lahcen Essaady. Le projet porte sur la digitalisation des formalités liées à la délivrance des certificats d’exportation des produits de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, via la plateforme PortNet, et de celles liées à la souscription au registre des exportateurs de l’Artisanat.

«La signature d’aujourd’hui illustre notre engagement à moderniser et à dynamiser le commerce extérieur dans ce secteur clé, et nous soutenons pleinement cette transition digitale qui contribuera à faciliter l’accès des acteurs de l’export de l’artisanat aux marchés internationaux, tout en renforçant la transparence, l’efficacité et la rapidité des formalités d’exportation», a indiqué Omar Hejira.

Initié par le ministère de l’Industrie et du Commerce, ce projet est mis en œuvre en concertation avec le secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, pour le traitement des formalités d’octroi des certificats d’exportation et d’enregistrement au registre des exportateurs de l’artisanat, PortNet, pour la mise en œuvre technique, et l’ADII, chargée de l’échange électronique de ce certificat avec son système pour l’aboutissement des formalités à l’export des produits de l’artisanat.