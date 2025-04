Artisanat: une convention de 30 millions de dirhams pour doper les exportations

Omar Hjira, secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, Lahcen Essaâdi, secrétaire d'État chargé de l'Artisanat, et Tarik Sadik, directeur de la Maison de l’Artisan Maroc, lors de la signature de la convention tripartite, le 17 avril 2025 à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Lahcen Essaâdi, secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Tarik Sadik, directeur général de la Maison de l’Artisan, et Omar Hjira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, ont signé, ce jeudi 17 avril à Rabat, une convention visant la promotion des exportations des produits de l’artisanat.

Portant sur un montant de 30 millions de dirhams, porte sur le développement de ce secteur à travers la formation et l’accompagnement des artisans, la simplification des procédures administratives pour des entreprises oeuvrant dans le domaine de l’artisanat (qui emploie plus de 2,6 millions de personnes), le renforcement de l’accès de leurs produits aux marchés étrangers, ainsi que la mise en place des plateformes numériques comme moyen de promotion et de commercialisation.

«Cette convention va permettre de dynamiser un secteur dont les exportations ont atteint une valeur de 1,6 milliard de dirhams en 2024. L’objectif est de développer ce chiffre et de soutenir les artisans, les coopératives et les entreprises marocaines d’artisanat pour renforcer leur présence sur les marchés internationaux», a déclaré Lahcen Essaâdi, mentionnant le succès que connaissent à l’export les tapis marocains, ainsi que le zellige, dont les États-Unis sont les premiers importateurs.

Une visibilité mondiale pour l’artisanat marocain

La convention porte également sur la création de deux plateformes numériques. «Il s’agit d’abord de la plateforme “Tijara”, qui recourt à l’intelligence artificielle et qui permettra aux acteurs du secteur d’obtenir les informations nécessaires sur les marchés internationaux et les procédures administratives liées à l’accès à ces marchés», détaille Omar Hjira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur.

La seconde plateforme, baptisée «Trade.ma», «va renforcer la présence des produits de l’artisanat marocain sur les plateformes internationales de e-commerce», précise-t-il, ajoutant que «l’objectif de toutes ces démarches est de stimuler les exportations du secteur et de soutenir les entreprises et les coopératives pour qu’elles obtiennent une visibilité mondiale pour leurs produits».