Un village marocain éphémère s’installe sur la place Saint-Michel à Paris

Le Maroc s’invite au cœur de Paris ! Du 4 au 13 avril 2025, vivez une expérience unique à la Place Saint-Michel, à l’occasion des Journées Culturelles Marocaines. Plongez dans l’authenticité du Maroc, à travers ses richesses artisanales, ses saveurs du terroir, sa gastronomie, son patrimoine touristique et ses opportunités immobilières. Découvrez également l’espace Al Omrane, votre passerelle vers des projets immobiliers au Maroc. Un lieu d’échange, d’inspiration et d’accompagnement pour concrétiser vos envies d’investissement. Venez vibrer au rythme de la culture marocaine dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale. ▶️ Entrée libre – Place Saint-Michel, Paris #MarocÀParis #CultureMarocaine #JournéesCulturellesMarocaines #AlOmrane #ArtisanatMarocain #InvestirAuMaroc #PlaceSaintMichel #paris2025🙏🙏🇫🇷