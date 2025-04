«Tanger la créative» sous les projecteurs de TV5 Monde

Dans un article intitulé «Au Maroc, Tanger la créative», TV5 Monde relève qu’au nord du Royaume, Tanger est «identifiée comme la ville des artistes voyageurs du passé. Mais la ville du Détroit de Gibraltar se transforme profondément pour développer un tourisme culturel, ancré dans le patrimoine et dans l’art contemporain».

D’Eugène Delacroix à Kees Van Dongen, en passant par Nicolas de Staël ou le peintre marocain Ahmed Yacoubi, révélé par l’écrivain américain Paul Bowles, la liste est longue des artistes plasticiens qui, aux XIXème et XXème siècles, ont nourri leur imaginaire dans la ville au confluent de la Méditerranée et de l’océan Atlantique, rappelle l’auteur de l’article qui note que «depuis plus de dix ans, Tanger se façonne un nouveau visage et revendique son statut de ville des arts, forte d’une riche histoire».

Il fait référence notamment au lancement, à partir de 2010, du projet urbain baptisé «Port de Tanger Ville», qui ambitionne de «créer une nouvelle relation entre la ville et le port et de positionner Tanger comme une destination phare du tourisme», comme l’explique Mohamed Ouanaya, le PDG de la société d’aménagement du port (SAPT), cité dans l’article.

Et ce dernier de préciser qu’il s’agit d’«un tourisme de croisière et de plaisance mais avec un seuil acceptable de fréquentation». Concrètement, détaille TV5 Monde, le pivot de ce projet a consisté à «renouer le dialogue entre la vieille ville aux nouveaux musées et résidences d’artistes».

La galerie Conil: un écrin d’art au cœur de Tanger

Elle cite, à titre d’exemple, la galerie Conil qui expose, «sur la jolie petite place du Tabor ombragée par un ficus géant», à deux pas de la porte de la kasbah, des peintres marocains et du monde entier, et déniche sans cesse de nouveaux talents pour les présenter également dans des expositions en France. Elle oriente volontiers ses visiteurs vers les nouveaux musées et espaces culturels logés dans d’anciens palais et d’autres sites qui ont été restaurés dans le cadre du projet «Tanger-ville», ainsi que d’un vaste plan de revalorisation de la médina lancé par le roi Mohammed VI.

Sur les remparts, l’ancien fort est «ainsi devenu le splendide musée Ibn Battouta, à la mémoire du célèbre voyageur tangérois parti en 1325, qui chemina jusqu’en Chine et ne revint de son périple que vingt-neuf ans plus tard», lit-on sur cet article découverte qui ajoute sur le même élan que «c’est en rêvant à cette incroyable épopée que l’on pénètre, un peu plus loin, dans le musée de la kasbah, un espace d’art contemporain couplé à un parcours archéologique de la ville, qui ont investi l’ancienne prison, toujours avec le talent des architectes modernes pour magnifier les vieilles pierres en revisitant la configuration, la lumière, les circulations».

«Nous avons restauré les remparts et réhabilité les bâtiments historiques de la médina tout en construisant le port de plaisance et un nouveau port de pêche», a assuré à cet égard le PDG de la SAPT.

TV5 Monde retient, par ailleurs, que la reconversion de la ville se poursuivra jusqu’en 2029, un an avant la Coupe du monde de football qui se déroulera en partie à Tanger en 2030, notant qu’«à voir la foule se presser en fin de journée sur les remparts et descendre les nombreuses marches jusqu’à la mer, où ils peuvent flâner sur de larges allées bordées d’arbres, on constate à quel point les Tangérois se sont approprié cette transition désormais fluide entre le cœur historique et la Méditerranée».

Une transformation que le galeriste et mécène français Olivier Conil, qui vit depuis vingt ans à Tanger, perçoit comme «un inestimable atout pour Tanger, souvent qualifiée comme la ville des artistes au Maroc», rapporte TV5 Monde.