Essaouira: TF1 va à la rencontre de ces expatriés français en quête d’«une nouvelle vie»

Dans son émission phare de reportages du week-end «50′ inside», la chaîne de télévision française TF1 a mis un coup de projecteur sur «l’engouement sans précédent» que connaît depuis quelques années la ville d’Essaouira, «meilleure destination touristique du Maroc», auprès des Français, dont plusieurs ont fini par s’y installer en quête d’«nouvelle vie».

«Cette ville balnéaire située à deux heures trente de Marrakech, connaît depuis quelques années un engouement sans précédent: elle a accueilli 1 million de touristes l’année dernière, un record ! Et en 10 ans, le nombre d’expatriés y a augmenté de 70%, principalement des Français. Alors pourquoi un tel succès ? Essaouira est-elle la meilleure destination pour changer de vie au Maroc?», s’interrogent d’emblée les auteurs de ce reportage, intitulé «Essaouira, la meilleure destination du Maroc pour changer de vie?», qui a suivi le parcours de plusieurs expatriés ayant succombé aux charmes de la cité des alizés.

Maison de vacances, pizzeria, poterie, création de bijoux, poissons fumés… sont autant de projets lancés par ces expatriés, venus souvent en famille en quête d’une reconversion à Essaouira qui «longtemps était un secret bien gardé, une cité fortifiée photogénique au charme fou, bien plus reposante que sa voisine, la plus populaire Marrakech», d’autant plus que «les vents alizés y soufflent toute l’année», ce qui est «un atout» pendant la saison estivale, précise-t-on.

«Il fait bon vivre à Essaouira et cela a fini par se faire savoir. Depuis quelques années, cette petite ville balnéaire se métamorphose, les adresses branchées fleurissent, souvent lancées par des Français, convaincus qu’ici tout est possible», relève le reportage.

Le documentaire fait également une escale à Safi, «la capitale marocaine de la céramique», qui a inspiré une restauratrice française, fière du succès de l’affaire familiale à Essaouira, d’élargir son business en montant une boutique de poterie. Elle évoque sa joie de parcourir les deux kilomètres de route pour s’y approvisionner, savourant la beauté des paysages et la lumière.

«À 120 kilomètres d’Essaouira, se dévoile Safi. Cette terre d’argile rouge, riche en oxyde de fer, est réputée comme la plus belle du pays. 2.000 artisans potiers y travaillent et exportent vers l’Europe», commente le reportage.

Et de conclure: «Élue récemment meilleure destination touristique du Maroc, Essaouira est desservie par de nouvelles liaisons aériennes, de quoi inspirer toujours plus de Français à y venir pour se réfugier le temps d’un week-end ou le temps d’une vie».