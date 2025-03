Tourisme: Marrakech, destination préférée des Français pour les vacances de Pâques

Où les Français prévoient-ils de voyager à l’occasion des vacances de Pâques, qui commencent dans deux semaines? Selon le comparateur de voyages Liligo, c’est la ville de Marrakech qui rallie les suffrages en se hissant une nouvelle fois à la tête des destinations préférées des touristes français.

L’analyse de tendances de voyages réalisée par le site français confirme en effet que la ville ocre est la plus recherchée par ses utilisateurs, avec un prix aller-retour moyen de 349 euros. Lisbonne et Porto, au Portugal, occupent les deux autres places du podium, alors que des destinations plus lointaines complètent le Top 10, telles que Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, Saint-Denis, à La Réunion, et Fort-de-France, en Martinique.

Lire aussi : Tourisme: selon TripAdvisor, Marrakech et Casablanca font partie des meilleures destinations en 2025

«Pour ces vacances de Pâques, Marrakech semble être le choix privilégié, souvent en tête du classement des destinations favorites des Français pour leurs congés. Bien que cela ne soit pas surprenant concernant Marrakech, ainsi que les autres destinations européennes du top 10 telles que Lisbonne, Porto ou Barcelone, l’Outre-Mer, quant à elle, moins chère que les années précédentes, tire son épingle du jeu avec un volume de recherches plus important», résume Guillaume Rostand, porte-parole de Liligo.