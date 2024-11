Tourisme: deux villes marocaines parmi les destinations préférées des Français pour les fêtes de fin d’année

Des vacances à la neige ou sous le soleil? Si pour de nombreux Français, les fêtes de fin d’année riment avec des destinations prisées pour l’ambiance de Noël qui y règne, la douceur du climat et des prix l’emporteront pour d’autres. Pour y voir plus clair dans les attentes de ces touristes, Kayak, site spécialisé dans les voyages, a établi un classement des pays privilégiés par les touristes de l’Hexagone durant les fêtes de fin d’année.

En tête du classement se place Bangkok (Thaïlande), destination la plus recherchée, pour un prix moyen des vols de 1.035 euros, suivie par New York (États-Unis), avec des vols à 613 euros, et Londres (Angleterre), accessible pour 137 euros depuis la France. Derrière ce trio arrive Saint-Denis, capitale de l’île de La Réunion, qui prend la 4ème place avec un vol pour 1.079 euros, devant Marrakech, dont le prix moyen des vols est établi à 313 euros. Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique), Rovaniemi (Finlande), Montréal (Canada) et Dakar (Sénégal) complètent le top 10 composé par Kayak.

La plateforme a également établi un autre classement, listant cette fois-ci les destinations tendance pour cette fin d’année, celles qui ne cessent de gagner en popularité de la part des Français depuis l’année dernière. En tête de ces destinations, dont la recherche a le plus augmenté par rapport à 2023, on retrouve dans le trio de tête, Rovaniemi (Finlande), Kuala Lumpur (Malaisie) et Tokyo (Japon). La ville marocaine de Fès occupe quant à elle la 9ème position de ce Top 10, avec des recherches en hausse de 34% en 2024 par rapport à 2023.