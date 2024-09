Mers Sultan, 2ème quartier le plus cool au monde selon le classement du magazine «Time out»

«En 2024, qu’est-ce qui fait qu’un quartier est cool?», s’interroge dans une récente publication le magazine britannique Time Out. Brasseries artisanales, bars branchés, street art et autres éléments distinctifs de la mouvance hipster ne suffisent pas, estime le média. D’autres ingrédients plus subtils caractérisent ces endroits qui incarnent «le meilleur de leur ville», à savoir, définit-on, «sa culture, son esprit communautaire, sa vie nocturne, sa gastronomie et ses boissons –le tout condensé dans un quartier animé et accessible à pied».

Pour guider ses lecteurs à travers le monde et mener leurs pas directement au bon endroit, Time Out établit un classement des 38 quartiers les plus cools du monde, sélectionnés par une équipe de rédacteurs et d’éditeurs répartis à travers le monde.

Résultat, un condensé des quartiers uniques et les plus passionnants au monde, dont les particularités en font les hauts lieux du cool version 2024. Des endroits qui abritent quelque chose qui ne se trouve nulle part ailleurs. «Des banlieues autrefois négligées qui viennent tout juste de connaître leur heure de gloire aux quartiers historiquement branchés qui connaissent une renaissance inattendue», résume Time Out dont le classement accorde la première place à Notre-Dame du Mont, à Marseille, en France.

Mers Sultan, haut lieu du cool version 2024

En seconde position, se classe fièrement le quartier casablancais de Mers Sultan, devenu «le lieu de résidence préféré des jeunes artistes et des travailleurs du secteur culturel de Casablanca», annonce la publication britannique. Un endroit estampillé du sceau d’un «secret» que les initiés se partagent, un endroit «qui existe encore, sans aucun café branché en vue», chose qui justement en fait un quartier branché.

Ici, à Mers Sultan, le temps s’écoule sur un autre fuseau horaire. Time Out conseille ainsi de vivre à l’heure locale. «Préparez-vous plutôt à chiner chez les bouquinistes, à vous gaver de nourriture humble, mais délicieuse dans l’un des nombreux restaurants et snack-bars de quartier, ou à siroter un nous nous (moitié expresso, moitié lait) dans un petit verre dans un café, coincé entre des vieillards remplissant des feuilles de paris dans un brouillard de fumée de cigarette et de jeunes cinéastes prometteurs, des graffeurs voyous et des artistes EDM, parlant un mélange psychédélique d’arabe marocain, de français et d’anglais», est-il conseillé.

Le mot d’ordre, flâner, mais aussi, explorer l’architecture surréaliste et futuriste du quartier des années 60 et 70, conseille le média pour lequel une journée parfaite commence par une visite au dix-septième étage de l’immeuble Liberté, et de pousser les portes du musée de Abdelwaheb Doukkali, qui culmine au sommet de l’édifice avec vue imprenable sur la ville.

Pour poursuivre la journée, il est conseillé ensuite de se rendre à la la Cité Maréchal Ameziane, un immeuble résidentiel patrimonial animé, sans oublier de «prendre un sandwich saucisse de foie chez le boucher de l’autre côté de la rue». Puis, un arrêt s’impose au marché de la rue d’Agadir, conçu par l’architecte français d’origine marocaine Jean François Zevaco, ou pourquoi pas au cinéma rétro Eden. Entre deux escales, Time Out conseille de combiner «un café avec une excellente observation des gens au café des Champs-Élysées, puis laissez la caféine vous propulser vers l’ouest dans l’ambiance purement spirituelle du Nevada Skate Park, juste de l’autre côté de la ligne de tramway».

Enfin, pour clore cette journée parfaite à Mers Sultan, siroter un verre au bar Atomic, avant de contempler la nuit casablancaise depuis le toit du Washington Hôtel.

Dans ce classement qui liste 38 destinations, on retrouve le quartier de Pererenan à Bali, en Indonésie, en 3ème place, Seongsu-Dong, à Séoul, en Corée, ou encore Crénaux, à Portland, aux États-Unis, qui se classe en dernière position de ce top 5.