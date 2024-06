Mémorable! Le défilé de mode de la top model marocaine Imaan Hammam dans un bidonville casablancais

Imaan Hammam, super star des plus grandes maisons de couture au monde, est intarissable dès lors qu’il s’agit de mettre en avant le pays de sa mère, le Maroc. La jeune femme qui a grandi aux Pays-Bas passe plusieurs jours par an au Maroc, où elle vient se ressourcer en famille entre deux fashion weeks.

Imaan Hammam, qui a lancé en 2022 sa propre ligne de lunettes de soleil en collaboration avec Port Tanger, une marque de lunettes artisanale inspirée de Tanger, a cette fois-ci investi les quartiers pauvres de Casablanca pour un tout autre projet. En collaboration avec le dénommé Cheb Pablo, créateur de contenu numérique qui officie sur Instagram sous la bannière de «Latal3a», la jeune femme a participé à un très beau projet mode.

Résident à Sidi Moumen dans un bidonville du quartier et ancien vendeur ambulant d’avocats, Cheb Pablo, de son vrai nom Mohamed Said, doit son surnom à sa ressemblance physique et vestimentaire avec Pablo Escobar. Un pseudo qu’il finit par adopter à force d’être interpellé sous ce nom par les gens qui le croisent dans la rue. Désireux de faire évoluer sa condition sociale, le jeune homme décide de lancer une page Instagram sur laquelle il propose un contenu drôle, à l’esthétique bien léchée, auquel il assoie les membres de sa famille, à commencer par ses parents.

Après avoir collaboré avec la chanteuse Manal dans le cadre de son dernier titre «Mahboula», le jeune homme, dont la page «Latal3a» compte désormais plus de 270.000 abonnés, s’est cette fois-ci associé à la référence de la mode internationale qu’est Imaan Hammam. Habituée des défilés et des campagnes publicitaires pour les maisons de couture d’Alexander McQueen, Givenchy, Chanel, Burberry, Jean Paul Gaultier, Hugo Boss, Stella McCartney et Oscar de la Renta, la jeune femme est aussi l’égérie d’Estée Lauder.

Dans cette nouvelle vidéo, la jeune femme est invitée à déjeuner chez Cheb Pablo, en compagnie de la mère de ce dernier. «Ici, dans le Karyane, on a coutume de dire: si tu as de l’argent tu manges, si tu n’as pas d’argent, tu manges quand même», lui lance alors la mère de Cheb Pablo tout en lui préparant des brochettes de viande. Un verre de thé à la menthe, installée sur une cagette de sodas, la mannequin propose à son hôtesse de lui offrir un petit spectacle en contrepartie de son hospitalité: un fashion show.

Avec beaucoup d’humour et surtout d’élégance, la top model apparaît alors dans plusieurs tenues, prenant la pause dans les ruelles du bidonville casablancais comme elle le ferait pour une campagne publicitaire pour une marque de luxe. Associant son style à celui de son complice, sous les regards amusés des enfants du quartier, Imaan Hammam a fait montre de son talent, de son humour et de son élégance, avec pour fond musical, la bande originale de la série «Pablo Escobar», diffusée sur Netflix.