La top marocaine Imaan Hammam nommée ambassadrice mondiale de la marque Estée Lauder

Marchant dans les pas de l’actrice cubaine Ana de Armas ou encore de la mannequin américaine Karlie Kloss, Imaan Hammam endossera dès le mois de juillet 2023 son titre de nouvelle ambassadrice mondiale de la marque Estée Lauder.

«Imaan est rapidement devenue une icône dans l’industrie de la mode», a déclaré au sujet de la jeune femme Justin Boxford, président mondial d’Estée Lauder. «Outre son énergie phénoménale, son charisme, sa beauté et son dynamisme, c’est sa passion et son dévouement pour la défense des jeunes femmes du monde entier qui se connectent profondément aux valeurs fondamentales de notre marque et nous aideront à continuer d’inspirer nos consommateurs dans le monde entier», a-t-il poursuivi.

Lire aussi : La Marocaine Imaan Hamman pose topless pour Vogue

L’annonce a été faite sur le compte Instagram de la marque américaine à travers une vidéo compilant des séances de shooting d’Imaan Hammam, dont une partie a été réalisée au Maroc, dans des bâtiments emblématiques reconnaissables à leur architecture traditionnelle.

En effet, au-delà de la notoriété dans l’industrie de la mode acquise par Imaan Hammam, qui défile sur les podiums des plus grandes maisons de couture au monde, de Jean-Paul Gaultier à Givenchy, en passant par Hermès, Proenza Schouler, Chanel ou encore Valentino, celle-ci a toujours mis sa célébrité au service de son engagement et de son militantisme. Elle est ainsi l’ambassadrice mondiale de l’ONG «She’s the first», qui lutte pour l’éducation et la protection des filles à travers le monde.

Pour sa part, la mannequin s’est dite «tellement honorée de faire partie de la famille Estée Lauder», une marque qui «a un héritage si riche et certains des produits de beauté les plus emblématiques» à ses yeux. Sur son compte Instagram, elle a aussi exprimé sa grande fierté «de faire partie d’une marque qui défend l’avancement des femmes dans le monde».