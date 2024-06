«From Casablanca to Châtelet»: quand Nike célèbre l’artisanat marocain avec la nouvelle Jordan Air Ship Zellige

Pour la première fois, la marque Jordan s’associe à Opium, célèbre boutique parisienne du quartier du Châtelet, spécialisée dans le sportswear depuis 2001. Le fruit de cette collaboration: une déclinaison en édition limitée de la Jordan Air Ship, dont le design raconte l’histoire de l’enseigne parisienne fondée par Yace et Mounir, deux amis franco-marocains.

Ainsi, comme l’explique Nike sur son site officiel, le design de cette nouvelle Jordan Air Ship «évoque les racines marocaines d’Opium: l’histoire avant la boutique», précisément celle de Yace et Mounir, qui «ont fait preuve de courage et ont poursuivi leurs passions jusqu’à créer une boutique et une plateforme créative centrées sur la communauté et couronnées de succès».

Depuis l’ouverture de leur magasin en 2001, l’objectif des deux complices n’a pas changé: «Propager la culture streetwear dans le paysage français et inspirer les jeunes à apporter des idées originales pour faire avancer la culture», salue la marque américaine.

Sur cette édition spéciale, imaginée à Châtelet, on retrouve les étoiles et la mosaïque, signature de la marque, qui rappellent les racines marocaines de Yace et Mounir. Un motif en mosaïque s’inspire du zellige traditionnel, «un carreau décoratif émaillé fabriqué à la main au Maroc», rappelle Nike.

La construction en cuir premium blanc contraste avec l’empeigne beige dotée de renforts en noir et violet et des détails bleus. En guise de touche finale, les logos Swoosh se déchirent pour révéler le même motif de mosaïque.

Une vidéo promotionnelle filmée au Maroc a été partagée sur les réseaux sociaux afin de retracer la naissance de ce modèle, entre Casablanca et Paris. On y suit le parcours, à Casablanca, d’Allan Guenaoui, fondateur de Huncho Family, une marque célébrant l’héritage artisanal du Maroc, et de la rappeuse Nayra. Deux amis venus faire «un premier stop à Casablanca au coeur de leurs origines et de l’art traditionnel marocain: le zellige», explique Opium sur sa page Instagram.

Au fil des images, se déroule la visite des deux créatifs au cœur de Casablanca, d’abord dans le quartier des Habbous où, installés sur un bout de trottoir, trois hommes âgés, habillés de djellabas et chaussés des nouvelles Jordan Air Ship, jouent aux dames.

Puis, c’est dans un atelier traditionnel de fabrication de zellige, celui de l’enseigne Aït Manos, que se rendent les deux amis, à la redécouverte de leur culture. «Inspiré par l’artisanat de la mosaïque, c’est le début de quelque chose de plus grand qui transcende les cultures et les frontières. Au-delà des frontières, les jeunes créatifs se connectent et partagent leurs visions et cultures pour s’inspirer et créer», poursuit la marque pendant que sur les images, les deux amis admirent le travail fait main du tailleur de zellige.

Dans une seconde vidéo, les deux amis sont cette fois-ci de retour à Paris, bientôt rejoints par leur équipe créative. «Ensemble, ils s’inspirent du zellige dans leur atelier», poursuit le pitch du film promotionnel. Soutenus par les fondateurs d’Opium, Yace et Mounir, les deux créatifs vont concevoir une pièce unique, «un drapeau symbolisant un nouveau mouvement à l’image de leur double culture» dont le motif est précisément celui que l’on retrouve sur la Jordan Air Ship Zellige.

Le crédo d’Opium à travers cette nouvelle collaboration: «Célébrons la double culture! Nous sommes les artisans de notre futur».

La «Opium Paris x Jordan Air Ship Zellige» sera disponible à la vente sur le site d’Opium à partir du 29 juin à 9h00 (GMT+2), puis le 6 juillet sur SNKRS et chez différents partenaires, au prix de 150 euros.