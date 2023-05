Casablanca: le petit musée d’Abdelwahab Doukkali a ouvert ses portes

Par une belle après-midi ensoleillée, direction le boulevard Zerktouni, où culmine le majestueux immeuble «Liberté», témoin muet de l’histoire de Casablanca, depuis sa construction en 1951 par l’architecte suisse Léonard René Morandi. C’est ici que se trouve, au 17ème étage de ce qui fut l’un des plus hauts bâtiments d’Afrique, le petit musée d’un monument de la culture marocaine: Abdelwahab Doukkali.

Privilège que nous goûtons particulièrement, c’est le maître des lieux lui-même qui nous ouvre la lourde porte en bois derrière laquelle se cachent bien des trésors. Svelte, élégant, la démarche féline, l’artiste et idole de plusieurs générations de Marocains et d’Arabes nous invite à le suivre dans cet incroyable appartement où habitèrent plusieurs personnalités de renom, de Jacques Lemaigre Dubreuil à Jean-Pierre Millecam, en passant par Denise Masson.

L’endroit est chargé d’histoire et c’est non sans une certaine émotion que l’on déambule au gré de ses couloirs et de ses pièces. Si seulement ils pouvaient parler...

Abdelwahab Doukkali a vécu 26 ans en ces lieux avant de décider de reconvertir l’endroit en musée. Ici, dans cet endroit dédié à son public adoré, l’artiste entend rendre hommage à ceux qui l’ont fait et à qui il considère tout devoir: ses fans.

Partout dans ce gigantesque espace agrémenté d’un jardin suspendu et d’une vue époustouflante sur Casablanca, les objets et les œuvres s’offrent au regard, à l’admiration et éveillent en nous une douce nostalgie.

Ici, des distinctions reçues par l’artiste dans plusieurs festivals. Là, à l’abri de cette vitrine, des montres qui lui ont été offertes par plusieurs souverains, dont une en particulier par Feu le roi Hassan II. Là aussi, les clés de Fès, Meknès ou encore du New Jersey, remises symboliquement à l’artiste marocain.

On trouve aussi une multitude de passeports marocains au nom de l’artiste qui témoignent de tant de voyages à travers le monde, des instruments de musique, des photos en noir et blanc relatant l’âge d’or de la culture marocaine aussi bien musicale que cinématographique. Et puis, au détour d’un couloir, d’une petite pièce intimiste, des costumes de scène qui racontent cette élégance dans laquelle se drapaient les artistes marocains, quelque part entre les années 1960 et 1980…

Dans ce musée ouvert au public, de nombreuses personnalités ont tenu à rendre hommage à Abdelwahab Doukkali dans un livre d’or. D’André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, à l’ambassadeur de la République populaire de Chine, en passant par le consul général des Etats-Unis, celui de l’Espagne ou encore le ministre de la Culture, Mohamed Bensaid… La venue de chacune de ces personnalités en ces lieux ainsi que leurs témoignages emplis d’admiration et d’affection témoignent de la renommée internationale acquise par l’artiste à travers le monde.

Ce musée, qui, insiste l’artiste, est un hommage à ces fans, abritera des manifestations culturelles: rencontres littéraires, musicales, expositions d’art… Bientôt, ces murs chargés d’histoires se feront l’écrin d’une nouvelle dynamique artistique marocaine. Une passation de flambeau orchestrée de main de maître par Abdelwahab Doukkali, qui a eu l’idée de ce musée, pour la petite anecdote, grâce à un jeune homme tout droit venu de Boston il y a bien des années de cela.

Venu toquer à la porte d’Abdelwahab Doukkali un beau jour, celui-ci souhaitait consacrer un livre autobiographique à l’artiste. Mais après une visite au ministère de la Culture, à Rabat, il s’était étonné de ne trouver aucune archive, aucun document auquel se référer. Bien des années plus tard, encouragé par des amis proches, Abdelwahab Doukkali a décidé de remédier à la chose en rassemblant en ces lieux ses souvenirs… C’est à cette rencontre providentielle que Casablanca doit aujourd’hui la naissance de ce lieu merveilleux.

Le petit musée d’Abdelwahab Doukkali

Ouverture du mardi au dimanche: de 10h à 12h30 / de 16h à 17h

Tarif public: 95 dirhams

Pour visiter le musée, réservation au préalable au numéro suivant: 0522312024