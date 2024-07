Egotrip: le premier musée marocain du selfie ouvre ses portes à Casablanca

Il fut un temps où les touristes tentaient par tous les moyens de se prendre en photo devant de célèbres œuvres d’art dans des musées, immortalisant leur passage au Louvre avec, en arrière-plan, «La Joconde» de Léonard de Vinci, ou au Prado en posant devant le «Tres de Mayo» de Goya.

Aujourd’hui, aux quatre coins du monde, ce sont des musées du selfie qui ouvrent leurs portes. Plus d’œuvres d’art devant lesquelles poser, mais, désormais, des décors ultra «instagrammables» pour des visiteurs starifiés à qui l’on n’interdit plus de prendre des photos, bien au contraire. Ce phénomène, qui prend de l’ampleur, fait des adeptes depuis 2015, année de la naissance du premier musée du selfie à Manille, aux Philippines, et se reproduit à vitesse grand V.

Dans ce type d’endroits, qualifiés de musées, on se promène d’une salle à une autre, évoluant d’un univers à un autre, dans des décors aux couleurs pop et acidulées, le but final étant de confectionner des selfies, des photos dans l’air du temps, et pouvoir in fine publier du contenu «de qualité».

Fraîchement inaugurée, la version casablancaise de ce type de musée ne déroge pas à la règle et propose d’apporter de l’originalité au feed Instagram de ses visiteurs. «Caught in 4K», c’est le nom de ce musée casablancais, choisi en référence à l’expression en vogue sur les réseaux sociaux, qui s’applique une personne surprise en train de faire quelque chose de répréhensible ou d’incriminant devant une caméra, généralement par une caméra de haute qualité avec une résolution 4K.

Dans ce nouvel espace, niché au cœur du Triangle d’or casablancais, on applique le même concept qu’à l’international avec des espaces colorés, des scénographies de jeux vidéo, des piscines à balles et autres décors en trompe-l’œil, sans oublier les néons dont est friande la planète Instagram.

Pour les fans de selfies et autres utilisateurs d’Instagram à la recherche du cliché parfait, il vous en coûtera 250 dirhams par adulte, et 180 dirhams pour enfants de moins de 12 ans.

Caught in 4K. 25, rue Abou Kacem Kotbari. Triangle d’or, Casablanca.