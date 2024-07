La première Miss IA au monde est marocaine

Elle s’appelle Kenza Layli, elle est marocaine, du moins virtuellement, et comptabilise sur sa page Instagram quelque 194.000 followers. Sélectionnée parmi 1.500 candidates générées artificiellement aux quatre moins du monde, l’influenceuse avait réussi a franchir une première sélection en s’imposant parmi les dix finalistes du concours.

Le 8 juillet, la première influenceuse IA marocaine créée en décembre 2023 a décroché la première place du podium de ce concours très suivi. Sa vision inspirante et son approche novatrice de l’Intelligence artificielle ont fait toute la différence.

Montage vidéo: Le360

Sur les réseaux sociaux, l’influenceuse s’est exprimée suite à sa victoire: «Je suis profondément honorée d’être élue Miss AI. Cette opportunité me permet de représenter les créateurs d’IA du monde entier et de promouvoir l’impact positif de la technologie sur notre avenir. Je suis impatiente de continuer à travailler sur des projets qui repoussent les limites de ce que l’IA peut accomplir, en mettant l’accent sur la diversité et l’inclusivité dans ce domaine passionnant.» Un vrai discours de Miss!

Kenza Layli, qui s’exprime en arabe, ne manque pas une occasion de faire valoir la culture marocaine que ce soit à travers le caftan traditionnel marocain, la gastronomie nationale ou lors d’évènements tels que la Coupe du monde, au cours de laquelle elle a porté haut les couleurs du drapeau dans les gradins (virtuels) de l’évènement.

Grâce à ce titre très convoité, ses créateurs remportent un prix de 20.000 dollars (198.000 dirhams).