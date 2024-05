Le businessman marocain Diego El Glaoui se sépare de l’ancienne Miss Univers, Iris Mittenaere

En couple depuis septembre 2019, Diego El Glaoui et Iris Mittenaere projetaient leur avenir ensemble. En août 2022, les deux tourtereaux avaient annoncé en grande pompe leurs fiançailles, lors d’un séjour sur la rive du Lac de Côme, en Italie, dans le cadre d’une mise en scène romantique à souhait.

Mais le 10 mai 2024, la jolie romance s’est soldée par une rupture pour le couple à l’affiche de la série documentaire «Influences», sur le service de streaming Prime Video.

Pour annoncer la nouvelle à ses followers, Diego El Glaoui, qui dirige une agence d’influenceurs, a choisi de partager sur son compte Instagram une série de clichés illustrant les jours heureux avec son ex-compagne.

«C’est avec beaucoup de bienveillance et de respect que nous nous devons de vous annoncer que Iris et moi avons décidé de prendre des chemins différents. Après plus de 4 années d’amour, la vie nous a éloignés, mais nous garderons toujours en nous toutes ces belles aventures que nous avons vécues et partagées. Nous vous demandons de bien vouloir respecter cette décision, et de l’accueillir avec autant de bienveillance que celle que nous avons l’un pour l’autre. Même si nos chemins aujourd’hui se séparent, nous nous soutiendrons toujours et serons là l’un pour l’autre à chaque étape de nos vies», écrit-il en commentaire de cet album photo.

Et de s’adresser ensuite directement à son ex-compagne Iris Mittenaere: «Je te souhaite d’être heureuse».

De son côté, l’ancienne Miss Univers et Miss France 2016 a également publié sur son propre compte Instagram le même texte que Diego El Glaoui, sous une photo de couple en noir et blanc, déclarant à son tour à son ex-compagnon: «Je te souhaite ce qu’il y a de meilleur sur cette terre».