L’ex-Miss France Malika Ménard annonce ses fiançailles avec un homme d’affaires marocain

Amoureuse du Maroc, Malika Ménard ne rate jamais une occasion de venir y passer ses vacances. Dernièrement, la Miss France 2010 s’y trouvait à l’occasion d’un mariage auquel elle était invitée. Vêtue d’un sublime caftan signé Najia Benjelloun, la belle brune aux yeux verts avait tout l’air d’une princesse sortie d’un conte des mille et une nuits.

Mais cette fois-ci, c’est de son propre mariage dont Malika Ménard vient de faire l’annonce. Sur son compte Instagram, la jeune femme de 37 ans a en effet annoncé ses fiançailles avec le dénommé Karim.

Qui est Karim, le prince charmant de Miss France?

Selon la presse française, il s’agit d’un homme d’affaires belgo-marocain de 14 ans son aîné. Il est âgé de cinquante ans, révèle Gala, a déjà été marié une première fois et est père de famille. Le couple, resté jusqu’à présent très discret, s’est rencontré il y a moins d’un an lors d’une soirée parisienne au cours de laquelle des amis communs ont entrepris de présenter Karim à Malika Ménard.

«Nos amis avaient tout prévu, une petite table dans un restaurant sympa avec une vue sur la tour Eiffel, c’était parfait», se remémore Karim qui malgré la notoriété de la jeune femme, ne connaissait pas vraiment son parcours.

«Je ne suis pas très branché people. Mon pote s’est moqué de moi et m’a conseillé de me renseigner quand même sur Internet. Je suis allé sur Wikipédia et j’ai découvert qu’elle était Miss France 2010. J’ai alors pensé qu’elle n’allait même pas me regarder», confie-t-il dans les colonnes de Gala.

De son côté, Malika Ménard s’est méfiée au premier abord de cette démarche. «Trouver des infos sur Google biaise un peu l’échange et la découverte. Mon titre de Miss France peut représenter un challenge supplémentaire, comme un trophée à afficher dans un tableau de chasse. C’est pour cela qu’à un moment de ma vie, je me disais que c’était peut-être plus simple d’être avec quelqu’un de familier à la notoriété», confie-t-elle.

Mais tout est bien qui finit bien dans ce qui s’apparente à un conte de fée des temps modernes. Au terme d’un dîner très agréable, le coup de cœur mutuel était au rendez-vous et les réseaux sociaux ont fait le reste. Il a suffi que la jeune femme suive Karim sur Instagram pour que celui-ci y voit «un signal».

«J’ai alors demandé à notre amie son numéro de téléphone et le lendemain, je lui ai envoyé un SMS et un bouquet de roses. Comme elle l’a posté sur les réseaux, j’y ai vu un autre bon signe». Depuis, le couple s’est installé ensemble et vit à Paris.

Les coulisses d’une demande en mariage ultra romantique

Dans la même interview, le fiancé de Malika Ménard a accepté de se livrer à quelques confidences sur sa demande en mariage: «Au départ, je voulais un endroit romantique», explique-t-il. «Nous sommes allés à Venise pour la Saint-Valentin, mais je trouvais cela un brin cliché. J’ai donc cherché à Paris un endroit non loin de la tour Eiffel, car nous nous sommes rencontrés dans un endroit qui donnait sur le monument.»

C’est ainsi sur la terrasse de l’hôtel de luxe du Shangri-La, avec vue sur la Seine, que l’homme d’affaires a choisi de faire sa demande en mariage à sa bien-aimée le 8 mars dernier.

Une date pas anodine puisqu’elle correspond à la journée internationale des droits des femmes et, poursuit l’homme de 50 ans, «parce que Malika est une battante et une femme forte».

Malika Ménard se souvient quant à elle d’un «moment inoubliable» et aime à voir dans la traduction de leurs deux prénoms un symbole fort: «en marocain, mon prénom signifie “reine” et Karim “généreux”. Cela nous va plutôt bien».

Le mariage est prévu cet été, à Tarifa, en Espagne, «parce qu’on y voit le Maroc au loin. Un pays très important pour nous deux. Ma mère est née à Rabat», explique Malika Ménard à Gala, dans cette interview croisée.