En 2025, Essaouira se classe deuxième destination préférée des touristes allemands

Selon un article du site d’information allemand Müncher Merkur, lequel se base sur une étude du portail de réservation en ligne de vols et d’hôtels Skyskanner, «Essaouira, ville portuaire, se classe à la 2ème place des destinations tendance de 2025, avec une augmentation de 724% des recherches effectuées par des touristes allemands par rapport à 2024».

Parmi les nombreux attraits de la ville, la publication bavaroise cite «des vagues idéales pour le surf, une médina pittoresque et des plats savoureux à base de poisson frais» et rappelle que l’organisation de la Coupe du monde de football en 2030 avec l’Espagne et le Portugal représente pour le Maroc «une opportunité pour le secteur touristique».

Lire aussi : Marrakech, première destination des touristes français pour les vacances de la Toussaint

Le classement élaboré par Skyskanner révèle par ailleurs que «les destinations hors des sentiers battus gagnent en popularité» chez les touristes allemands en 2025. Ainsi, la cité des Alizés se classe-t-elle en deuxième position après Reggio de Calabre, en Italie (+747% de recherches), et devant Siem Reap, au Cambodge (+294%), qui se classe en troisième position du classement.

Un autre classement établi par la plateforme consacre par ailleurs Agadir comme l’une des destinations internationales qui affichent des prix des vols en baisse. Agadir se positionne ainsi à ce titre en 3ème position, avec une baisse de 34%, derrière Kaunas, en Lituanie (-41%) et Louxor, en Égypte (-40%).