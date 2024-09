La cité des alizés accueillera un parc éolien offshore

La production d’électricité à partir de l’éolien offshore sera bientôt une réalité au Maroc. C’est ce qu’indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 11 septembre, précisant que l’agence marocaine de l’énergie durable (Masen) est, en effet, sur l’avant-dernière étape de la trajectoire devant la mener vers la construction de son premier parc éolien offshore, qui sera érigé dans la région d’Essaouira-Agadir.

«Il lui reste notamment à lancer l’appel d’offres pour choisir le consultant qui sera chargé de la réalisation de l’étude de faisabilité dans cette zone centre. Celle-ci étant l’un des trois espaces identifiés par l’étude de préfaisabilité bouclée par le cabinet DNV il y a deux ans», lit-on. Selon L’Economiste, ce sera chose faite dès ce mois d’octobre, car la BEI a accordé un don de 2 millions d’euros à Masen et est également prête à lui apporter son assistance technique pour franchir cette étape.

«Le consultant choisi aura notamment pour mission d’évaluer la faisabilité technique et économique du projet, de réaliser des études préparatoires et d’analyser les impacts environnementaux, sociaux et économiques du projet», écrit le quotidien. Il devra également conseiller Masen sur le type d’éoliennes à adopter. Seront-elles des éoliennes offshore flottantes ou plutôt des éoliennes offshore à fondation fixe qui sont apparemment les plus adaptées aux zones de la côte occidentale du Maroc?

Le consultant devra aussi confirmer s’il faut rester sur les 2 GW prévus de production électrique dans cette zone où aller au-delà de ce plafond. Pourquoi? Parce que Masen a choisi de lancer son parc éolien offshore pilote dans cette zone centre, en se basant sur les résultats de l’étude de préfaisabilité qui ont montré que les conditions y sont les plus favorables.

«Grâce à des vents atteignant plus de neuf mètres par seconde et des eaux pouvant atteindre 1.000 mètres de profondeur, c’est la zone la plus idéale parmi les trois sur le littoral atlantique pour l’installation d’éoliennes offshore», est-il expliqué.

La région la plus méridionale du Maroc a le potentiel de générer 11 GW et la région centrale une production potentielle de 10 GW (dans le cas d’adoption des éoliennes offshore à fondation fixe). Le profil temporel de la ressource, notamment sa stabilité à l’échelle de l’heure, de la journée, voire des saisons, pourrait également être bénéfique pour le mix énergétique. L’éolien offshore pourrait également aider à éviter les problèmes de transmission et permettre au Maroc de devenir un exportateur d’énergie électrique.