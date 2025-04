Le célèbre photographe Mario Testino rend (encore une fois) un vibrant hommage au Maroc

Dans un post publié sur son compte Instagram le 2 avril, intitulé «Un beau monde, le Maroc», Mario Testino a partagé deux clichés: l’un représentant une femme de profil, l’autre un homme, tous deux vêtus de tenues traditionnelles marocaines. La femme incarne une chanteuse de Hadra de Chefchaouen, «un rythme sacré porté par les femmes à travers la prière, le chant et la dévotion», explique le photographe, qui confie: «Entendre leurs grandes voix m’a ramené à mes jours de chorale scolaire. C’est drôle, j’avais une voix haute aussi – tout comme ces dames.»

L’homme, quant à lui, représente un cavalier de la Tekna, «ces figures de force, d’honneur et de grâce enracinée», poursuit-il, s’attardant sur ces hommes inspirants: «Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans la façon dont ils se tenaient. Ça m’a rappelé nos séries sur les codes d’honneur... Seulement, cette fois, il ne s’agit pas de gardes en uniforme, mais de protecteurs liés par quelque chose d’ancestral. Moins formel. Plutôt une famille de défenseurs de la paix», ajoute-t-il. Et Mario Testino de conclure ce post, inspiré et inspirant: «Je suis venu avec curiosité et je suis reparti en admiration, reconnaissant d’avoir vu ne serait-ce qu’un aperçu de ce que la tradition continue de représenter». Un bel hommage au Maroc, auquel le portraitiste de stars telles que Naomi Campbell, Kate Moss, Brad Pitt, Angelina Jolie ou encore Demi Moore avait déjà consacré un précédent post en février dernier.

Il y déclarait alors en commentaire de plusieurs photos pour des revues de mode prises par ses soins lors de shootings au Maroc: «J’ai voyagé pour la première fois au Maroc au début des années 80 pour une séance photo de French Glamour et j’ai été immédiatement captivé. Les couleurs vives, la richesse de la culture, l’intensité des montagnes rouges…c’était différent de tout ce que j’avais pu voir jusqu’alors», explique-t-il ainsi. «Le Maroc est rapidement devenu plus qu’un simple décor. C’est une destination vers laquelle je revenais encore et encore pour la mode, l’inspiration, l’évasion. Marrakech et Tanger occupent une place particulière dans mon cœur, chacune offrant son propre rythme et sa propre beauté», poursuivait Mario Testino.

«Plus on explore le pays, plus on se rend compte de ses innombrables couches d’inspiration. Dernièrement, alors que je photographiais les traditions pour ‘A Beautiful World’ (projet photographique qui a été présenté lors d’une exposition du même nom, NDLR), j’ai été une fois de plus émerveillé par la profondeur du Maroc, son héritage et sa capacité à me laisser bouche-bée», concluait-il.