Concours «Ton Maroc en photo?»: les candidatures ouvertes jusqu’au 15 avril 2025

Qui fait la culture marocaine? Quels regards lui porter au-delà des clichés touristiques? C’est à ces questions que tente de répondre le concours de photographie «Ton Maroc en photo?», lancé par la Fondation Ali Zaoua, qui invite ainsi les photographes de plus de 18 ans, qu’ils soient confirmés ou amateurs, à capturer en images leur vision intime de la culture marocaine.

L’objectif est d’explorer les multiples facettes de l’identité marocaine, en s’éloignant des représentations classiques pour révéler des histoires, des pratiques du quotidien ou encore des traditions parfois oubliées.

«Ton Maroc en photo?» ne cherche pas à illustrer le Maroc tel qu’il est souvent représenté dans les brochures touristiques. Loin des clichés, le concours encourage une approche subjective, où chaque photographie devient une fenêtre ouverte sur un vécu, une mémoire ou une réalité culturelle. À travers cette initiative, la Fondation Ali Zaoua ambitionne de créer un outil pédagogique innovant: un jeu de photo langage qui servira de support d’expression et de médiation.

Les participants devront soumettre entre trois et sept photographies respectant la thématique et les critères techniques exigés. Un jury composé de professionnels de la photographie sélectionnera les meilleures œuvres, qui seront exposées dans les centres culturels «Les Étoiles» de la Fondation Ali Zaoua. De plus, les trois finalistes bénéficieront d’une résidence artistique pour développer leur projet photographique et verront leurs clichés figurer dans un catalogue dédié au projet.

En offrant une tribune aux photographes marocains, la Fondation Ali Zaoua souhaite non seulement valoriser les talents émergents, mais aussi enrichir la réflexion sur la diversité culturelle du Maroc. Une occasion unique de raconter, en images, ce qui fait culture dans le Maroc d’aujourd’hui.

Le concours a été officiellement lancé le 15 mars 2025 et les participants ont jusqu’au 15 avril 2025 pour soumettre leurs travaux via un formulaire. Les résultats seront annoncés à la fin du mois d’avril.