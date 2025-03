Avis aux créateurs marocains: l’Institut du monde arabe de Paris lance son propre concours de mode

À travers ce concours inédit, l’IMA entend promouvoir une mode «peu représentée en France et parfois empreinte de clichés», indique un communiqué, alors qu’elle représente pourtant «des savoir-faire reconnus et une industrie prometteuse».

Pour preuve, depuis quelques années, les designers du monde arabe sont en pleine ascension, à l’image de la marocaine Sara Chraïbi, qui a intégré la Fédération de la haute couture française et défile désormais dans le cadre officiel des fashion week parisiennes. Autre signe de l’essor de la mode arabe: les nombreuses fashion week qui ont vu le jour au Maroc, au Liban, aux Émirats arabes unis ou encore en Arabie saoudite.

Avec la création du prix Arab Fashion Award-IMA, l’Institut du monde arabe entend «devenir le lieu de référence et d’expression privilégié pour la diffusion des jeunes créateurs issus du monde arabe et de ses diasporas», indique-t-il dans un communiqué.

Les créateurs de mode et stylistes originaires des pays membres de la Ligue arabe ou issus de leurs diasporas sont ainsi invités à soumettre leur candidature avant le 15 juin 2025. Les pays concernés sont, par ordre alphabétique: l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Comores, Djibouti, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, la Palestine, le Qatar, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

Le concours se déclinera en deux catégories. La première, intitulée «Talent émergent», récompensera un créateur encore en devenir, mais dont «l’impact, la vision, la créativité et le potentiel de développement auront retenu l’attention du jury». La seconde, dédiée au «Talent innovant», distinguera une démarche particulièrement originale, que ce soit par les matériaux ou techniques employés, par des innovations technologiques ou encore par des procédés de production novateurs.

L’inscription se fait en ligne sur le site de l’IMA. Une fois la session d’inscription clôturée le 15 juin, un comité de sélection se réunira en juillet pour désigner dix finalistes dans chacune des deux catégories. «Les projets intégrant des pratiques respectueuses de l’environnement et contribuant positivement au bien-être social et local seront tout particulièrement pris en considération», précise l’IMA.

La dernière étape du concours se tiendra au mois de juin, avec l’annonce des lauréats en clôture de la Fashion Week de Paris. Le jury sera présidé par Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode, et comptera notamment parmi ses membres Pascale Mussard et Jean-Pierre Blanc, dirigeants du Festival de Hyères, ainsi que le couturier libanais Rabih Kayrouz.