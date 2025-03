David Beckham choisit (encore) Marrakech pour le film promotionnel de sa nouvelle collection de lunettes

À 49 ans, l’ancien footballeur anglais poursuit sa carrière sur un autre terrain, celui du mannequinat et du business. Aussi à l’aise avec un ballon que sous les spotlights, il a récemment pris la pose devant les objectifs à l’occasion du lancement de la collection Printemps-Eté 2025 de sa marque de lunettes solaires et optiques sobrement baptisée «Eyewear by David Beckham».

À cette occasion, le propriétaire du club de l’Inter Miami (évoluant dans le championnat américain) a choisi les somptueux décors naturels ou architecturaux de Marrakech pour tourner le film promotionnel de sa marque de binocles. Dans cette vidéo promotionnelle, il campe le rôle d’un aventurier des temps modernes, tout en muscles et en tatouages, qui parcourt le monde en moto ou en montgolfière.

Des images à l’esthétique léchée «capturées dans la superbe ville de Marrakech, un lieu empli de bons souvenirs pour David Beckham», indique-t-on sur le compte Instagram de la marque.

Pour rappel, c’est aussi à Marrakech, lors d’un événement organisé au Beldi Country Club, que l’ancien footballeur avait présenté la précédente collection de sa marque. Si cette dernière était inspirée par «la beauté méditerranéenne et les nuances subtiles de la nature», la nouvelle collection, présentée sur le site de la marque, «avec en toile de fond la beauté du Maroc», célèbre «l’élégance intemporelle ou l’individualité audacieuse», avec des styles «incarnant le summum de l’artisanat et le savoir-faire des artisans de la lunetterie».