Depuis Marrakech, le chef Cyril Lignac clame son amour pour la cuisine marocaine

Le chef cuisinier, pâtissier et animateur à la télévision française, Cyril Lignac. Jérôme Galland

Star des fourneaux et du petit écran en France, le chef Cyril Lignac ne cache pas son adoration pour la cuisine marocaine, à laquelle il avait déjà consacré une émission en 2012, «Le chef au Maroc», dont il garde un souvenir indélébile. En effet, le chef aux commandes de l’émission «Le meilleur pâtissier» sur M6 confiait ainsi dans une interview au média belge Ciné Télé Revue qu’il souhaiterait, après vingt ans de télévision, entreprendre de nouveaux projets, pourquoi pas à l’étranger et notamment au Maroc.

«Je souhaiterais repartir sur les routes, à la découverte de nouvelles cultures. Je l’avais déjà fait en France. Et j’étais allé aussi au Maroc, dans une tribu. On avait dû faire trois heures de marche pour y accéder. Cela reste des moments gravés, que je n’aurais jamais pensé vivre, moi, le petit garçon de l’Aveyron», déclarait-il. Au cours de cette émission culinaire, Cyril Lignac était parti à la découverte du Maroc, visitant le pays du nord au sud, en voiture, à pied et même à dos de mulet, à la découverte de la cuisine de plusieurs villes pour enfin être accueilli au sein de la tribu des Aït Atta, dans le Haut Atlas marocain.

Il se pourrait bien que Cyril Lignac concrétise une deuxième fois ce projet qui lui tenait à cœur. En effet, c’est depuis le Maroc, et notamment Marrakech, que celui-ci a publié, le 18 février, un nouveau post sur son compte Instagram, suivi par plus de 3 millions de followers.

«Une de mes cuisines préférées», a-t-il ainsi indiqué en commentaire de photos et de vidéos de plats traditionnels marocains. Au menu de ce séjour documenté, tagine de kefta et œufs, poulet aux olives, pastilla, poulet rôti, thé à la menthe… le tout agrémenté d’une virée marrakchie sur la place Jemaâ El-Fna, et dans le sud marocain.

Un séjour applaudi par l’humoriste Gad Elmaleh qui n’a pas manqué de réagir à la publication de son ami. «Allez frero sors nous un KBM!!!! (Tagine kefta,Beid ou matécha)», lui a-t-il ainsi écrit.