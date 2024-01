De la Coupe du monde à Manchester United, l’incroyable parcours du chef cuisinier marocain Omar Meziane

En Angleterre, le nom de Omar Meziane est associé aussi bien au sport de haut niveau qu’à ses talents de chef. Originaire du Maroc, celui-ci propose depuis plus d’une décennie une cuisine de qualité, basée sur un savant mélange de gastronomie et de plats adaptés aux sportifs, et s’est imposé comme une référence incontournable dans l’univers du sport.

C’est dans le milieu des années 1990 que Omar Meziane débute sa carrière de chef, à la Oxo Tower à Londres, après s’être découvert une passion pour la cuisine dans le restaurant marocain de son père, un établissement familial, où les recettes se transmettent de génération en génération.

En 2009, Omar Meziane s’est fait un nom dans le monde de la gastronomie et ses talents culinaires vont alors le mener à intégrer le monde du sport, écrivant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière. Le chef marocain enchaîne les collaborations avec plusieurs équipes sportives en Angleterre et devient chef des équipes de cricket, de rugby, de football ou encore d’aviron en parvenant à relever avec brio le défi de comprendre la relation complexe entre nutrition et performance sportive.

Des exploits sportifs qui se jouent (aussi) dans l’assiette

Omar Meziane fait ses premiers pas dans l’univers du sport en devenant chef privé de l’équipe de rugby des Wasps et des Harlequins, puis au sein de l’équipe de football des Wycombe Wanderers. Il cuisine ensuite pour l’équipe de cricket d’Angleterre lors de leur tournée des Ashes en Australie 2013-2014, puis pour l’équipe britannique d’aviron lors des Jeux olympiques de Rio en 2016.

Ses performances sont telles qu’il est désigné pour prendre les commandes des cuisines de l’équipe de football d’Angleterre des moins de vingt ans, lors de la Coupe du monde de 2017 à Séoul. La victoire de l’Angleterre lors de ce tournoi assoira encore un peu plus la renommée de Omar Meziane, qui est alors contacté par le sélectionneur Gareth Southgate pour accompagner l’année suivante les Three Lions, l’équipe de football d’Angleterre, lors de la Coupe du monde 2018 en Russie dont elle ressort demi-finaliste. Une première depuis 1990 qui lui vaudra sa deuxième médaille.

«Je ne dis pas que nous avons gagné la Coupe du monde des moins de 20 ans parce que j’ai cuisiné la nourriture ou que nous sommes arrivés à une demi-finale de Coupe du monde grâce à ma nourriture, mais nous l’avons fait!», s’amuse Omar Meziane dans la presse anglaise.

Le chef marocain accompagne ensuite l’équipe de football lors de l’Euro 2020 puis participe aux préparatifs de la Coupe du monde de 2022.

Plutôt que de se rendre au Qatar, Omar Meziane retrouve l’équipe de cricket d’Angleterre qu’il accompagne toujours et participe à sa tournée au Pakistan de novembre à décembre 2022. À son retour, il signe avec le club de football de Manchester United où il officie désormais depuis plus d’un an, en collaboration avec les nutritionnistes du club anglais, au sein duquel il crée désormais des menus pour les joueurs.

La moroccan touch au service du sport d’élite

Ses origines marocaines sont un atout de taille pour le chef des sportifs d’élite britanniques qui explique dans une interview: «Je suis très motivé par mes racines, ces saveurs et textures nord-africaines depuis que je travaille dans ce sport.» Sa touche personnelle fait mouche et, plus que jamais, Omar Meziane a su s’imposer dans l’art d’orchestrer une symphonie de saveurs associée aux exigences alimentaires des sportifs afin d’optimiser leurs performances tout en ravissant leurs palais.

En 2018, Omar Meziane élargit son spectre en co-écrivant un livre de cuisine, «Cooking for fitness», avec le célèbre rugbyman et ami de longue date, James Haskell. Une bible pour alimenter son entrainement de manière intelligente, booster ses performances et atteindre ses objectifs corporels avec les bonnes recettes et de bons conseils nutritionnels.

Devenu une référence de la synergie entre l’excellence culinaire et l’endurance physique, Omar Meziane multiplie également les collaborations privées avec des personnalités, dont la chanteuse Mel C des Spice Girls, des athlètes d’élite, parmi lesquels des footballeurs de Chelsea et Fulham. Pour eux, il repense ses prestations lors de la pandémie de la Covid en saisissant cette occasion pour lancer un service de livraison de repas à domicile pour ces sportifs.