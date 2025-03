French Montana rend hommage au Maroc avec un nouveau blouson aux couleurs du drapeau

C’est sur son compte instagram que French Montana, alias Karim Kharbouch, a annoncé sa nouvelle collaboration avec la marque américaine très prisée des motards et spécialisée dans les blousons de cuir, Vanson Leathers.

Dans un cadre typiquement marocain, French Montana a pris la pose pour annoncer cette nouvelle collaboration mode. Installé dans un salon traditionnel marocain, aux tables de cuivre célébrant la beauté de la dinanderie marocaine, aux murs ornés de zelliges, le rappeur qui fait carrière aux États-Unis est immortalisé, vêtu de son blouson aux couleurs du drapeau marocain, en train de servir du thé.

Le fruit de cette nouvelle collaboration est un blouson noir aux manches rouges et vertes, avec l’inscription Morocco, brodée dans les mêmes couleurs sur le torse, et l’inscription Creations of kings everywhere, brodée dans le dos. Une «création légendaire rendant hommage à mon heritage marocain», écrit French Montana en commentaires de plusieurs photos et vidéos publiées pour faire la promotion de ce nouveau must have.

French Montana n’en est pas à sa première collaboration avec une marque de mode ou de luxe. En 2022, le rappeur basé à New York avait scellé une collaboration avec la marque Skeleton Concepts, atelier spécialisé dans la personnalisation de montres, en lançant la French Montana Concept, une Rolex Daytona customisée aux couleurs du Maroc.