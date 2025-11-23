Laâyoune. Consultations sur la nouvelle génération de développement territorial: une approche innovante pour promouvoir l’éducation

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Laâyoune a accueilli les consultations relatives à la nouvelle génération de programmes de développement. (H.Yara/Le360)

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Laâyoune a accueilli, le jeudi 20 novembre, les consultations relatives à la nouvelle génération de programmes de développement annoncés par le roi Mohammed VI dans le discours du Trône du 29 juillet 2025. Ces programmes nationaux englobent les domaines de l’éducation, de la santé, de l’eau, de l’emploi, du développement territorial ainsi que de la formation professionnelle.

Ont assisté à cette rencontre des dizaines d’associations et de coopératives, ainsi que des associations de mères, pères et tuteurs d’élèves, aux côtés des différents acteurs et parties prenantes du domaine éducatif, issus tant du secteur public que du secteur privé.

Les discussions lors de cette consultation, à laquelle ont également participé des représentants des élèves, ont convergé vers un point central: l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Elles ont porté sur le renforcement de l’école inclusive et des écoles pionnières, avec une attention particulière accordée à l’innovation numérique, à la formation et au développement des compétences des cadres pédagogiques, tout en tenant compte des spécificités sociales et territoriales. Elles ont également souligné la nécessité de poursuivre le développement des infrastructures des établissements scolaires.

Le siège de l’Académie a constitué un espace de débat élargi, dépassant les seules questions pédagogiques pour aborder les dimensions sociales liées à l’éducation, notamment la situation des jeunes filles en milieu rural et les difficultés qu’elles rencontrent en raison de l’éloignement géographique des établissements universitaires et de formation.

Ce débat collectif visait à identifier les moyens les plus efficaces pour garantir l’égalité des chances entre les milieux urbain et rural.

Hamdi Akritah, directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Laâyoune, a affirmé que ces consultations s’inscrivent dans le cadre des orientations royales appelant à l’implication de tous dans l’élaboration des solutions les plus pertinentes pour l’amélioration du système éducatif aux niveaux régional et national.