Société

Laâyoune. Consultations sur la nouvelle génération de développement territorial: une approche innovante pour promouvoir l’éducation

مشاورات الجيل الجديد من التنمية الترابية.. مقاربة جديدة للنهوض بالتعليم بالعيون-الساقية الحمراء

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Laâyoune a accueilli les consultations relatives à la nouvelle génération de programmes de développement. (H.Yara/Le360)

Par Hamdi Yara
Le 23/11/2025 à 17h33

VidéoL’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Laâyoune a abrité, le jeudi 20 novembre, une rencontre de concertation autour de la nouvelle génération de programmes de développement annoncés par le roi Mohammed VI dans son discours du Trône du 29 juillet 2025. Ce rendez-vous, marqué par une large participation des acteurs éducatifs et sociaux, a mis l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement, l’inclusion scolaire et l’égalité des chances entre les milieux urbain et rural.

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Laâyoune a accueilli, le jeudi 20 novembre, les consultations relatives à la nouvelle génération de programmes de développement annoncés par le roi Mohammed VI dans le discours du Trône du 29 juillet 2025. Ces programmes nationaux englobent les domaines de l’éducation, de la santé, de l’eau, de l’emploi, du développement territorial ainsi que de la formation professionnelle.

Ont assisté à cette rencontre des dizaines d’associations et de coopératives, ainsi que des associations de mères, pères et tuteurs d’élèves, aux côtés des différents acteurs et parties prenantes du domaine éducatif, issus tant du secteur public que du secteur privé.

Les discussions lors de cette consultation, à laquelle ont également participé des représentants des élèves, ont convergé vers un point central: l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Elles ont porté sur le renforcement de l’école inclusive et des écoles pionnières, avec une attention particulière accordée à l’innovation numérique, à la formation et au développement des compétences des cadres pédagogiques, tout en tenant compte des spécificités sociales et territoriales. Elles ont également souligné la nécessité de poursuivre le développement des infrastructures des établissements scolaires.

Lire aussi : Élections 2026: Laftit entame les consultations politiques conformément aux directives royales

Le siège de l’Académie a constitué un espace de débat élargi, dépassant les seules questions pédagogiques pour aborder les dimensions sociales liées à l’éducation, notamment la situation des jeunes filles en milieu rural et les difficultés qu’elles rencontrent en raison de l’éloignement géographique des établissements universitaires et de formation.

Ce débat collectif visait à identifier les moyens les plus efficaces pour garantir l’égalité des chances entre les milieux urbain et rural.

Hamdi Akritah, directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Laâyoune, a affirmé que ces consultations s’inscrivent dans le cadre des orientations royales appelant à l’implication de tous dans l’élaboration des solutions les plus pertinentes pour l’amélioration du système éducatif aux niveaux régional et national.

Par Hamdi Yara
Le 23/11/2025 à 17h33
#Laâyoune#Education#consultations#Académie régionale

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Élections 2026: Laftit entame les consultations politiques conformément aux directives royales

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Droits de l’enfant: clôture à Rabat des consultations nationales en vue d’un rapport à l’ONU

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Droit de grève: Younes Sekkouri multiplie les consultations pour éviter les blocages

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Révision du Code de la famille: début des consultations avec les différents acteurs concernés

Articles les plus lus

1
De la théorie à la qualification… Comment l’École royale de l’air de Marrakech forme les pilotes de demain
2
Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Tindouf, Béchar, Touat, Gourara (Hommage à Boualem Sansal)
3
Casablanca: quand les habitants se réapproprient les espaces publics
4
Le nouveau visage de l’emblématique Balcón Atlantico de Larache
5
Info360. L’architecte du «Kremlin» de Bouskoura se désolidarise du promoteur et confirme le retrait du permis de construire en 2023
6
CAN 2025: 348 bus chinois flambant neufs bientôt dans les rues de Tanger, Tétouan et Assilah
7
Agriculture: les récentes pluies relancent la saison des labours dans la région de Fès-Meknès
8
Dernière ligne droite pour le parking de l’hypercentre de Casablanca
Revues de presse

Voir plus