Élections 2026: Laftit entame les consultations politiques conformément aux directives royales

Conformément aux directives royales énoncées dans le discours du Trône, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, s’apprête à engager les premières consultations politiques relatives aux prochaines élections générales prévues en 2026.

Laftit rencontrera prochainement les secrétaires généraux des partis politiques afin d’examiner le cadre juridique régissant ces échéances électorales, rapporte Al Akhbar dans son édition du week-end (2 et 3 août). Des sources bien informées révèlent que cette rencontre constituera un prélude à des concertations plus élargies portant sur la refonte du système électoral.

Un débat d’envergure est anticipé, notamment autour de la révision attendue du quotient électoral. Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur aurait d’ores et déjà initié les préparatifs techniques en vue d’élaborer une feuille de route intégrée, visant à assurer le bon déroulement des scrutins dans un climat marqué par la transparence et l’intégrité.

L’intégrité électorale figure au cœur des priorités du département de l’Intérieur, parallèlement à la modernisation des lois encadrant les élections. Une demande récurrente des formations politiques, qui plaident pour une actualisation des textes en vigueur, en phase avec les impératifs du contexte actuel.

Rappelons que, dans son discours du Trône, le Roi Mohammed VI a insisté sur «l’impérieuse nécessité de finaliser le cadre juridique et réglementaire des élections avant la fin de l’année en cours», relaie Al Akhbar. Une démarche destinée à renforcer la confiance dans les institutions et à ancrer le choix démocratique comme constante constitutionnelle.

Ces avancées politiques et administratives s’inscrivent dans une dynamique proactive menée par l’État, visant à optimiser la préparation des futures échéances. L’objectif est double: associer pleinement les différents acteurs politiques au processus et consolider les principes de transparence, de pluralisme et de participation citoyenne en tant que leviers indispensables à l’édification du Maroc de demain.