Élections: les partis en campagne pour séduire 19 millions d’abstentionnistes

Les chefs de file des partis politiques, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition, ont rivalisé d’éloquence pour exhorter les Marocains à s’engager activement dans le processus électoral. «Leur message est clair: seule une participation massive permettra de contrecarrer les manœuvres de ceux qui usent de l’argent pour manipuler les consciences», rapporte Assabah du mercredi 9 juillet.

Le PAM a donné le ton avec sa campagne «Génération 2030», portée par ses deux dirigeants, Fatima Ezzahra El Mansouri et Mehdi Bensaid. Cette initiative vise à séduire une jeunesse non partisane, dans l’espoir de renouveler le paysage politique et de redessiner la carte électorale.

Le RNI, quant à lui, a opté pour une caravane itinérante, sillonnant régions et provinces pour convaincre les citoyens de rejoindre ses rangs ou, à défaut, d’apporter leur suffrage à ses candidats.

Après cinq années de silence, le Parti de l’Istiqlal, sous l’impulsion de son secrétaire général Nizar Baraka, a relancé une caravane de volontariat destinée à rallier les jeunes désenchantés, notamment parmi les petits entrepreneurs, souvent réticents à s’impliquer en politique.

Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS, a appelé à briser le mur de l’abstention afin de recruter 19 millions de Marocains qui ne participent pas au vote, car seuls 8 millions exercent ce droit, un chiffre grevé par près d’un million de bulletins nuls, souvent exprimés en signe de protestation contre les conditions sociales précaires.

Pour Driss Lachgar, Premier secrétaire de l’USFP, le vote ne saurait se réduire à un simple rituel démocratique. Il y voit, au contraire, un choix national décisif, un rempart contre la corruption, la marginalisation et les intérêts égoïstes.

Abdelilah Benkirane, de son côté, a exhorté les jeunes de son parti à mener une campagne d’envergure pour inciter à l’inscription sur les listes électorales, affirmant que seule une mobilisation massive pourra venir à bout des ennemis de la démocratie, relaie Assabah.

Enfin, le Mouvement Populaire (MP), tout en procédant au renouvellement de ses structures, a enjoint ses militants à travers le pays de convaincre les citoyens hésitants de s’inscrire, afin d’opérer le changement attendu et de barrer la route aux corrupteurs.