Université d’été du PAM: «Nos chances de succès aux élections de 2026 reposent sur les jeunes»

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a donné le coup d’envoi de son université d’été, placée cette année sous le thème «Créer de l’espoir pour réaliser le possible». L’événement, qui s’étalera sur trois jours, a réuni près de 500 jeunes venus de l’ensemble des régions du Royaume.

Dès l’ouverture de ce grand rendez-vous politique, Fatima-Ezzahra El Mansouri, présidente du Conseil national du PAM, a souligné que la mobilisation des jeunes était au cœur des ambitions électorales du parti. «Nous sommes en train de former notre jeunesse et de la mobiliser pour servir le pays, le parti, et mener à la victoire en 2026», a-t-elle indiqué dans une déclaration pour Le360.

Fatima-Ezzahra El Mansouri, qui est également ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, a insisté sur le rôle central de la jeunesse dans le développement du pays: «Au PAM, nous sommes convaincus que la jeunesse est porteuse d’avenir et détient les solutions aux défis que traverse notre nation».

Interrogée sur l’éventuelle dimension électorale de cette rencontre, Fatima-Ezzahra El Mansouri a éludé toute personnalisation du débat.

«Il ne faut pas centrer l’attention sur ma personne, mais plutôt sur cette jeunesse, véritable pilier de l’avenir du pays. Elle connaît sa réalité, elle la vit au quotidien», a-t-elle déclaré avec conviction.

De son côté, Hicham Airoud, haut cadre du PAM et responsable du pôle Jeunesse, n’a pas dissimulé ses ambitions quant à l’avenir politique de la présidente du Conseil national.

«Nous militons pour la victoire aux prochaines élections. Et pourquoi ne pas imaginer Fatima-Ezzahra El Mansouri à la tête du gouvernement? Ce serait un tournant historique et un signal fort en faveur d’un renouveau démocratique», a-t-il affirmé.

Lire aussi : «Au PAM, nous souhaitons que Fatima Ezzahra El Mansouri soit cheffe du gouvernement», Fatima Saadi dévoile les ambitions de son parti

Le lancement de cette deuxième édition de l’Université d’été du PAM s’est déroulé en présence d’Ahmed Akhchichine, président de l’Académie du parti – structure organisatrice de l’événement –, mais également de jeunes élus, de ministres et de figures militantes du parti.

Rachid Abdi, président du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, a, quant à lui, mis en lumière le rôle stratégique de la jeunesse au sein de la formation politique. «Nous plaçons notre confiance en elle et comptons sur son engagement pour les prochaines échéances électorales», a-t-il affirmé.

Le programme de cette université, qui se tient dans le grand amphithéâtre de l’Université internationale de Rabat, aborde des thématiques d’actualité majeures telles que l’emploi, l’intelligence artificielle, la gestion de l’eau ou encore, les perspectives électorales.

Des jeunes élus comme de simples citoyens y prennent part, dans une volonté affirmée d’ouverture et de dialogue intergénérationnel.