Le maestro Amine Boudchar enflamme le public à Laâyoune à l’occasion du 50ème anniversaire de la Marche verte

Le musicien Amine Boudchar a été la vedette d’une soirée artistique exceptionnelle à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de la Marche verte à Laâyoune. (H.Yara/Le360)

Par Hamdi Yara
Le 08/11/2025 à 11h30

VidéoSous les lumières de la place Mechouar Saïd, Laâyoune a célébré avec éclat le 50ème anniversaire de la Marche verte lors d’une soirée artistique d’exception, portée par le grand musicien Amine Boudchar. Entre ferveur patriotique, diversité musicale et présence de hautes personnalités, la capitale du Sahara marocain a vibré au rythme d’un hommage vivant à l’unité nationale et aux provinces du Sud.

La ville de Laâyoune a vécu jeudi dernier une soirée artistique exceptionnelle à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de la Marche verte. Le grand musicien Amine Boudchar en a été la vedette, livrant une performance vibrante sur la scène installée spécialement pour l’événement à la place Mechouar Said. Sa prestation a littéralement enflammé le public de la capitale du Sahara marocain.

Le concert, organisé sous le signe de la fête et de la fierté nationale, s’est déroulé en présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bekrate, du wali de la sûreté de Laâyoune, du président du conseil communal de la ville, ainsi que de plusieurs consuls généraux accrédités, personnalités civiles et militaires et représentants de la société civile.

Une parfaite harmonie avec un public raffiné

À l’issue de sa prestation, ponctuée d’un répertoire mêlant compositions personnelles et morceaux interprétés avec des artistes sahraouis, Amine Boudchar s’est dit profondément ému par la ferveur et le raffinement du public. «Le public de Laâyoune a, comme toujours, montré un niveau artistique élevé et une parfaite harmonie avec les morceaux présentés», a-t-il confié à la presse.

Le maestro a également souligné qu’il attendait depuis longtemps ce rendez-vous musical dans la capitale du Sud, estimant symbolique le fait qu’il coïncide avec la commémoration de la Marche verte.

Dans ses propos, Amine Boudchar a par ailleurs salué la résolution onusielle qui consacre l’autonomie sous souveraineté marocaine, affirmant que sa participation à cet événement s’inscrit dans une série d’initiatives artistiques visant à faire rayonner la culture nationale au Maroc et à l’étranger.

Une soirée pour tous les goûts

La soirée, riche et variée, a offert au public un véritable voyage musical, entre sonorités hassanies, rythmes populaires, pop, rock et chants amazighs. Ce mélange de styles a donné lieu à un spectacle festif et fédérateur, où toutes les sensibilités musicales ont trouvé leur place.

Lire aussi : Laâyoune célèbre le 50ème anniversaire de la Marche verte dans une ambiance artistique grandiose

Les chansons patriotiques interprétées par Amine Boudchar, en duo avec l’artiste marocaine Jaylann, ont constitué l’un des temps forts de la soirée. Porté par l’émotion, le public a repris en chœur les refrains emblématiques célébrant l’unité nationale et l’attachement indéfectible au Sahara marocain.

En cette période de festivités marquant l’anniversaire de la Marche verte, Laâyoune connaît une effervescence culturelle sans précédent. La place Mechouar Saïd s’impose plus que jamais comme le cœur battant des célébrations, perpétuant une tradition artistique et citoyenne profondément ancrée dans l’histoire du Royaume.

#Marche verte#Sahara marocain#Provinces du Sud#intégrité territoriale#Arts#Musique#Anniversaire#Fête#Fête nationale

