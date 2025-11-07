MMVI de Rabat: «Une mémoire en mouvement», une exposition de photos célèbre le 50ème anniversaire de la Marche verte

Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat a célébré, ce vendredi, le 50ème anniversaire de la Marche verte en dévoilant une exposition photographique, «Une mémoire en mouvement», consacrée à cet épisode fondateur de l’histoire du Royaume. La cérémonie s’est déroulée en présence de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), de Abdelaziz El Idrissi, chef du département des Musées, et de Nadia Sabri, nouvelle directrice du MMVI.

À cette occasion, Mehdi Qotbi a salué «le travail remarquable» de ses équipes, qu’il a chaleureusement remerciées pour avoir conçu un parcours visuel à la hauteur de cet anniversaire, qualifié de «véritable tournant de l’histoire du Maroc», qui a permis au Royaume de récupérer ses provinces sahariennes en 1975. L’exposition, a-t-il souligné, «réaffirme la force du regard», ces photographies invitant le public «à apprécier à leur juste valeur les valeurs de paix, d’unité et de fidélité qui continuent de nourrir l’âme du Maroc».

Dans un communiqué, le Musée précise que l’accrochage réunit les œuvres de Daoud Aoulad-Syad ainsi qu’une sélection issue des Rencontres de la Photographie de Marrakech (RPM). Cette mise en dialogue rappelle, selon la même source, «la puissance du lien entre mémoire, culture et identité». Les images de Daoud Aoulad-Syad se distinguent par «une attention fine aux jeux de lumière et aux paysages du Sud», portées par «un regard poétique qui révèle un Sahara vibrant de vie, où chaque scène murmure une histoire humaine et chaque souffle de vent évoque la profondeur historique de l’espace».

Les photographies provenant des Rencontres de la Photographie de Marrakech mettent, pour leur part, en exergue «la pluralité des regards»: images de presse, archives intimes et photos familiales rarement dévoilées composent «une mosaïque puissante de l’identité marocaine», à la croisée du documentaire, de la mémoire et de l’émotion.

La Marche verte y est abordée à la fois comme événement historique fondateur et comme expérience humaine partagée, que l’exposition s’attache à «faire revivre et transmettre aux nouvelles générations» à travers le médium photographique. Mehdi Qotbi a rappelé, enfin, qu’à cette occasion «l’ensemble des espaces muséaux relevant de la Fondation nationale des musées ont été accessibles gratuitement le jeudi 6 novembre 2025», illustrant la volonté de la FNM de faire de cette commémoration un moment de mémoire, de pédagogie et de démocratisation culturelle.