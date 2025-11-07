Culture

MMVI de Rabat: «Une mémoire en mouvement», une exposition de photos célèbre le 50ème anniversaire de la Marche verte

Une vue de l'exposition Une mémoire en mouvement» au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 07/11/2025 à 17h16

VidéoAu cœur de Rabat, le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) revisite la Marche Verte en images à l’occasion de son 50ème anniversaire. L’exposition «Une mémoire en mouvement» réunit les œuvres de Daoud Aoulad-Syad et celles des Rencontres de la Photographie de Marrakech, composant une mosaïque visuelle où se croisent mémoire collective, paysages du Sud et récits intimes de l’identité marocaine.

Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat a célébré, ce vendredi, le 50ème anniversaire de la Marche verte en dévoilant une exposition photographique, «Une mémoire en mouvement», consacrée à cet épisode fondateur de l’histoire du Royaume. La cérémonie s’est déroulée en présence de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), de Abdelaziz El Idrissi, chef du département des Musées, et de Nadia Sabri, nouvelle directrice du MMVI.

À cette occasion, Mehdi Qotbi a salué «le travail remarquable» de ses équipes, qu’il a chaleureusement remerciées pour avoir conçu un parcours visuel à la hauteur de cet anniversaire, qualifié de «véritable tournant de l’histoire du Maroc», qui a permis au Royaume de récupérer ses provinces sahariennes en 1975. L’exposition, a-t-il souligné, «réaffirme la force du regard», ces photographies invitant le public «à apprécier à leur juste valeur les valeurs de paix, d’unité et de fidélité qui continuent de nourrir l’âme du Maroc».

Lire aussi : Nadia Sabri, nouvelle directrice du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain

Dans un communiqué, le Musée précise que l’accrochage réunit les œuvres de Daoud Aoulad-Syad ainsi qu’une sélection issue des Rencontres de la Photographie de Marrakech (RPM). Cette mise en dialogue rappelle, selon la même source, «la puissance du lien entre mémoire, culture et identité». Les images de Daoud Aoulad-Syad se distinguent par «une attention fine aux jeux de lumière et aux paysages du Sud», portées par «un regard poétique qui révèle un Sahara vibrant de vie, où chaque scène murmure une histoire humaine et chaque souffle de vent évoque la profondeur historique de l’espace».

Lire aussi : Le Musée Mohammed VI rend hommage à Ali Amahan, figure majeure du patrimoine marocain

Les photographies provenant des Rencontres de la Photographie de Marrakech mettent, pour leur part, en exergue «la pluralité des regards»: images de presse, archives intimes et photos familiales rarement dévoilées composent «une mosaïque puissante de l’identité marocaine», à la croisée du documentaire, de la mémoire et de l’émotion.

Lire aussi : Le Musée Mohammed VI rend hommage à Ali Amahan, figure majeure du patrimoine marocain

La Marche verte y est abordée à la fois comme événement historique fondateur et comme expérience humaine partagée, que l’exposition s’attache à «faire revivre et transmettre aux nouvelles générations» à travers le médium photographique. Mehdi Qotbi a rappelé, enfin, qu’à cette occasion «l’ensemble des espaces muséaux relevant de la Fondation nationale des musées ont été accessibles gratuitement le jeudi 6 novembre 2025», illustrant la volonté de la FNM de faire de cette commémoration un moment de mémoire, de pédagogie et de démocratisation culturelle.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 07/11/2025 à 17h16
#Marche verte#Musée Mohammed VI#exposition#Photos#Mehdi Qotbi#Daoud Aoulad Syad

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Face à son énorme succès, l’exposition rétrospective des œuvres de Tahar Ben Jelloun prolongée au MMVI de Rabat

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Inédit: 63 œuvres d’artistes majeurs marocains exposées au sein du MMVI font leur entrée dans la liste du patrimoine national

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

MMVI de Rabat: «De l’écriture à la peinture», Tahar Ben Jelloun dévoile les couleurs intimes de sa création

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Culture: Mehdi Qotbi et Valérie Pécresse signent un accord de coopération

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Arts plastiques: Kehinde Wiley expose son «Dédale du pouvoir» au MMVI de Rabat

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Arts plastiques. «Unis dans notre diversité»: sept artistes exposent leurs différences

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Le MMVI démarre l’année avec une exposition croisée de Chaïbia Talal et du mouvement CoBrA

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Célébration en grande pompe du dixième anniversaire du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain

Articles les plus lus

1
Résolution 2797 sur le Sahara: isolement ou capitulation, le dilemme du régime d’Alger
2
Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer
3
Luxury All-Inclusive: le Maroc entre dans le cercle fermé du luxe immersif grâce à une collaboration stratégique entre le Groupe Alliances et Rixos Hotels
4
Maroc Telecom active la 5G et inaugure une nouvelle ère du numérique
5
Santé: visite guidée au CHU international Mohammed VI de Rabat, emblème d’une nouvelle ère d’infrastructures modernes et intelligentes
6
De Mistura acte le tournant du Conseil de sécurité sur le Sahara: l’autonomie est la base des négociations
7
Guinness: la FIFA réunit 69 nationalités au Complexe Mohammed VI et établit un record mondial
8
inwi lance son réseau 5G au Maroc
Revues de presse

Voir plus