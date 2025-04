Culture: Mehdi Qotbi et Valérie Pécresse signent un accord de coopération

Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), lors de la signature de la déclaration d’intention posant les bases du partenariat. (Y.Mannan/Le360)

Amie fidèle du Maroc, Valérie Pécresse s’est rendue ce lundi au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, accompagnée d’une importante délégation. Elle y a visité plusieurs expositions de peintures marocaines et internationales, actuellement présentées dans les galeries du musée.

À cette occasion, Mehdi Qotbi a retracé devant ses hôtes les grandes étapes du développement des arts plastiques au Maroc, soulignant le rôle fondamental du roi Mohammed VI dans la promotion et le rayonnement de la culture. «En ces temps difficiles pour le monde, nous avons plus que jamais besoin de la culture pour rapprocher les peuples», a-t-il affirmé devant une Valérie Pécresse visiblement émue, se disant heureuse de se trouver dans «un pays ami de la France et de l’Île-de-France».

Selon un communiqué officiel, cette visite a été marquée par la signature d’une déclaration d’intention posant les bases d’un partenariat entre la Région Île-de-France et la Fondation nationale des musées (FNM). Ce partenariat portera notamment sur l’organisation de la grande exposition méditerranéenne inaugurale prévue à Rabat, dans le cadre de l’ouverture prochaine de la Cité de la culture africaine – Musée du continent.

Dans le prolongement de cette exposition, les deux parties s’engagent à renforcer leur coopération autour d’actions concrètes: échanges d’expertise en matière de conservation et d’acquisition d’œuvres d’art contemporain africain, développement de dispositifs de médiation adaptés aux publics du futur musée, ainsi que prêt d’œuvres issues des collections du FRAC Île-de-France.

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans une dynamique d’ouverture, de partage et d’échange, visant à promouvoir la scène artistique africaine à l’échelle nationale et internationale.

Valérie Pécresse effectue une visite officielle au Maroc du 21 au 25 avril 2025. À cette occasion, elle signera plusieurs conventions de coopération à Casablanca, Benguérir et Marrakech. Elle sera également reçue par Mohamed Zidouh, président du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-France, puis par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.