Célébration en grande pompe du dixième anniversaire du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain

Le lundi 4 novembre 2024, une somptueuse célébration a eu lieu en présence de personnalités éminentes, notamment Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des Musées (FNM), Abdelaziz El Idrissi, directeur du MMVI, ainsi que plusieurs artistes et ambassadeurs. À cette occasion, Mehdi Qotbi a annoncé la nomination d’Abdelaziz El Idrissi au poste de chef du département des musées au sein de la FNM. Le public a également assisté au lancement de cinq timbres postaux édités spécialement pour cet événement. Une autre activité marquante de la journée fut la signature d’une convention avec la Fondation Orange pour la digitalisation des musées.

Mehdi Qotbi, visiblement ému, a exprimé sa fierté d’avoir accompagné le Souverain dans la promotion de l’art et de la culture du Royaume. «La culture n’a pas de frontières», a-t-il déclaré dans son allocution. L’ambassadeur de Serbie au Maroc, Ivan Bauer, a, de son côté, rappelé que la culture rapproche les peuples et les nations. L’ambassadeur du Sultanat d’Oman à Rabat, Khalid Salim Bamkhalif, a également évoqué la signature prochaine d’une convention de coopération culturelle entre le Maroc et Oman.

Rappelons que le 7 octobre 2014, le roi Mohammed VI a procédé à l’inauguration du MMVI. L’ouverture de ce musée traduit la volonté du Souverain de faire de la culture un levier essentiel pour le développement humain, social et économique, a souligné Mehdi Qotbi. En une décennie, le MMVI est devenu un acteur incontournable de la scène culturelle nationale et internationale, comme l’a indiqué la Fondation nationale des musées dans une brochure commémorative. «Depuis dix ans, le MMVI enrichit le paysage culturel de Rabat, Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture.» Il a joué, selon la même source, un rôle fondamental dans la dynamisation du secteur muséal, contribuant à la rénovation et à la création de musées. Ce musée est la première institution du Royaume dédiée exclusivement à l’art moderne et contemporain et répond aux standards muséographiques internationaux, ajoutant qu’il constitue un pont culturel et un rayonnement à l’international.

Le MMVI a également accueilli des chefs d’État, des ministres, des diplomates et d’autres personnalités internationales, témoignant de l’intérêt mondial pour le Maroc, sa culture et son hospitalité. Le musée a séduit un public de plus en plus large en mettant en avant de nombreux artistes marocains de renom tels qu’Ahmed Cherkaoui, Jilali Gharbaoui, Farid Belkahia, Mohamed Melehi, Hassan El Glaoui, Chaïbia Talal, Fatima Hassan El Farouj, Radia Bent Lhoucine, Meriem Meziane, Monia Abdelali, Yasmina Bouziane, Amina Rezki, Monia Touiss, Malika Agueznay, Fouad Bellamine, Touhami Ennadre, Abdellatif Laâbi, Faouzi Laatiris et des artistes de l’école des Beaux-Arts de Tétouan, parmi lesquels Mounir El Fatmi, Mahjoubi Aherdane, Karim Bennani, Mohammed Melehi, Moa Bennani, Houssein Miloudi, Mohammed Abouelouakar, Houssein Tallal et bien d’autres.

Outre les artistes marocains, le MMVI a accueilli des expositions d’artistes internationaux de renommée, tels que Giacometti, Picasso, Goya, Renoir, Monet, Van Gogh, Delacroix, César, Cartier-Bresson, Arman, Helen Marden, Brice Marden, Julian Schnabel, Francesco Clemente, entre autres. Le musée a aussi mis en lumière l’art africain avec des expositions marquantes telles que «L’Afrique en Capitale», «Lumières d’Afrique», «L’Afrique vue par ses photographes, de Malick Sidibé à nos jours» et «Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui: de la Restitution à la Révélation».

En dix ans, le MMVI s’est imposé comme une référence en matière d’art contemporain, attirant des visiteurs du monde entier et participant activement à la valorisation du patrimoine artistique marocain et africain sur la scène internationale.