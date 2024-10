Le créateur de mode marocain Benchellal à l’honneur de l’exposition «Sculpting past tomorrow», au Musée national du Qatar

Créateur de renom dont les robes sculpturales font l’unanimité dans la presse mode et ont conquis le cœur de nombreuses célébrités, parmi lesquelles la reine Maxima des Pays-Bas ou encore la reine Letizia d’Espagne, Mohamed Benchellal est au centre de l’exposition «Monumental: Sculpting past tomorrow».

«Cette exposition de robes haute couture du créateur maroco-néerlandais Mohamed Benchellal présente des créations inspirées du Qatar et de ses paysages», annonce le site du musée qui consacre pour la première fois une exposition individuelle à un créateur marocain dans le cadre de l’année de la culture Qatar-Maroc 2024.

Cette collection contemporaine, qualifiée de «révolutionnaire», fusionne tradition et innovation, valorisant à la fois le designer, ses œuvres et le design arabe, tout en soulignant l’appui et la collaboration au sein de la région.

L’exposition donne à voir les robes haute couture conçues par le designer marocain, lauréat du prix Fashion Trust Arabia en 2021, lors de sa résidence aux Liwan Design Studios and Labs, espace qui s’engage à soutenir et à connecter la communauté créative en plein essor au Qatar.