Aux Pays-Bas, l’exposition MODA révèle le talent des créateurs de mode marocains

Dans les murs du Centraal Museum Utrecht, cette exposition d’envergure entend faire entrer en résonance le travail artistique et les histoires de vie de designers et d’artistes d’avant-garde, considérés comme des game changers qui ont ouvert la voie à plusieurs générations de créateurs, au-delà des frontières du Maroc.

Collaboration entre l’Agence culturelle DAR, fondée par Zineb Seghrouchni, et le Centraal Museum Utrecht, cette exposition se veut polyvalente, à l’image de la mode marocaine contemporaine.

Reflet de la stratification et de la complexité des cultures marocaines, l’exposition met en lumière les liens qui unissent ces groupes de créateurs qui s’inspirent et s’influencent mutuellement malgré la distance géographique qui les sépare.

La mode marocaine en 7 étapes

Sept thèmes et une centaine d’objets rythment le parcours de l’exposition afin de représenter la diversité de la mode marocaine, en racontant des histoires transhistoriques, interculturelles et personnelles à travers le prisme de la mode.

La section «Monumental», se concentre ainsi sur les créations de Sara Chraïbi, Daily Paper, New Tangier ou encore Maison ARTC. Puis, dans «Cosmopolitan», section dédiée aux vidéos, photos et œuvres d’art textile, les vies rurale et urbaine, explorées par des artistes multidisciplinaires tels que Joseph Ouechen et Meryem Slimani, fusionnent.

Le thème «Patrimoine capillaire amazigh» se concentre quant à lui sur le projet d’Ilham Mestour, artiste capillaire de renommée mondiale, tandis que «Friendship» met à l’honneur l’emblématique créatrice avant-gardiste marocaine Tamy Tazi, son utilisation innovante de la broderie dès les années 1960 et son amitié avec Yves Saint Laurent.

L’artiste Hassan Hajjaj a quant à lui créé, spécialement pour l’exposition, un espace lounge de rencontres, inspiré de son nouveau lieu JAJJAH à Marrakech. De son côté, Yasmina Naji, de Kulte Éditions, éditeur indépendant de livres d’art au Maroc, présente une sélection de livres, et, dernière étape de ce parcours, l’espace «Artistes et artisans» met à l’honneur le processus créatif, avec des créations de Fadila El Gadi et de nouvelles œuvres de Mina Abouzahra et Saïd Mahrouf.

Parmi les créateurs et artistes conviés à cette exposition, on retrouve également Benchellal, Karim Adduchi, Meriem Belkhayat, Noureddine Amir ou encore Yto Barrada.