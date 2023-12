Le créateur de mode marocain Mohamed Benchellal remporte le prestigieux prix «Fashion Stipend» aux Pays-Bas

Nouvelle consécration pour Mohamed Benchellal, qui s’est vu décerner, avant-hier, le prix «Fashion Stipend». En plus de ce prix d’encouragement décerné par le Fonds culturel Fashion Stipend destiné aux créateurs de mode néerlandais exceptionnellement talentueux, le designer, qui a fondé sa propre maison de couture en 2015, s’est également vu remettre la somme de 50.000 euros qui lui permettra de se développer davantage sur le plan artistique et professionnel.

Le jury du Fashion Stipend, le prix le plus important qu’un créateur de mode puisse recevoir aux Pays-Bas, a félicité le créateur pour son «ode à la sublimation, à la beauté et à la poésie que représente traditionnellement la couture», déclarant que «c’est uniquement grâce à ses propres mérites et avec une ambition implacable que ce créateur s’est imposé sur la carte de la couture internationale en une décennie, avec de grands noms et des distinctions considérables soutenant son succès».

Mohamed Benchellal n’en est pas à sa première distinction. Il s’est en effet vu décerné le Vogue Fashion Prize en 2020, l’Emigala Fashion Innovation Award en 2022 et a intégré le top 500 des Business of Fashion.

Le designer marocain s’est également imposé comme une figure incontournable de la mode chez les célébrités internationales. En 2021, il a ainsi habillé Billy Porter, star de nombreuses comédies musicales à succès dont «Grease» ou encore «Hair», mais aussi reconnu pour ses seconds rôles, notamment dans la série «Pose», lors de la tournée de presse du film «Cendrillon», dans lequel l’acteur campe le rôle de la bonne fée et marraine de Cendrillon.

Le créateur, célèbre pour ses robes sculpturales, a également habillé, en septembre 2022, la reine Maxima, épouse du roi Willem-Alexander des Pays-Bas. Celle-ci était apparue vêtue d’une splendide robe-manteau grise signée par Benchellal à l’occasion du Prinsjesdag, une journée au cours de laquelle le souverain adresse son discours du trône aux états généraux rassemblés pour l’occasion.

Une renommée que le jury de ce fonds culturel explique en des termes très élogieux à l’endroit de celui qui a grandi à l’atelier de couture de ses grands-parents: «Benchellal incarne le futur de la mode. Ses silhouettes intemporelles sont confectionnées de manière durable, et on le qualifie de techniquement strict avec lui-même, mais généreux envers la femme qu’il sublime. On dit que les femmes qui portent ses vêtements occupent une place puissante dans le monde.»