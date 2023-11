La maison de couture Mao Lakhdar signe une première collection de caftans de toute beauté

Casablanca accueillera, mardi 21 novembre, le célèbre créateur Mao Lakhdar, qui signe son grand retour sur la scène de la mode marocaine avec une nouvelle collection baptisée «Come back».

Après avoir quitté le Maroc pendant quelques années pour s’installer à Dubaï et y poursuivre sa carrière dans la mode, le créateur a retrouvé le chemin des ateliers marocains en choisissant de s’installer à Fès, sa ville d’origine. C’est dans cette cité millénaire, véritable berceau de l’histoire culturelle et artistique marocaine et détentrice d’un savoir-faire patrimonial ancestral, que Mao Lakhdar puise désormais son inspiration.

Il était une fois un caftan et une rencontre…

Ce retour aux sources s’est accompagné d’une rencontre déterminante dans le parcours du créateur. En 2010, il fait la connaissance de Farah Chraïbi, véritable passionnée de mode, qui lui confie la création de son caftan de mariée. Sous le charme du style de Mao Lakhdar, la jeune femme lui propose alors de s’associer et de fonder ensemble une maison de mode… La maison Mao Lakhdar est née.

Mao Lakhdar peut désormais se consacrer entièrement à son art en tant que directeur artistique, accompagné par une équipe de quinze personnes, parmi lesquelles des artisans et des ouvriers modélistes, tandis que le volet administratif, commercial et communication est supervisé par Farah Chraïbi.

De cette collaboration naîtra, dans un premier temps, au début de l’année 2023, une capsule baptisée «فرح», composée de pièces uniques de prêt-à-porter haut de gamme. Puis, dans un second temps, la collection «Come back», qui tisse quant à elle sa trame entre les mondes de la mode et de l’art, et se compose de 40 caftans rivalisant d’élégance, de beauté et de style.

L’art de la mode

Cette première collection est née non seulement de l’inspiration que puise le créateur dans la richesse patrimoniale de sa ville natale, mais aussi des chefs-d’œuvre signés par certains des plus grands maîtres de l’art moderne et contemporain, de Léonard de Vinci à Edvard Munch, en passant par Klimt, Picasso, et, côté marocain, Chaïbia, Belkahia, Guarbaoui, Cherkaoui ou encore Abbès Saladi... Pour Mao Lakhdar, qui a toujours revendiqué la part d’art qui sublime son métier de créateur, n’hésitant pas à repenser à la lumière d’une certaine modernité la tenue traditionnelle qu’est le caftan marocain, cette fusion des arts coule de source.

Dans chacune de ces tenues d’apparat, se dessine en filigrane la griffe de ce génie de la couture, passé maître dans l’art d’allier l’audace et l’originalité aux lignes immuables du vêtement traditionnel. Le créateur ose les formes géométriques, les larges ceintures de tissu nouées dans le dos, les patchworks de couleurs et de motifs, les coupes modernes et les superpositions, en les associant aux broderies traditionnelles faites main… La signature de Mao Lakhdar s’impose aussi dans le choix des étoffes, dicté par une recherche constante de matières originales, et par un amour sans faille pour le brocart, dont le tissage au sein d’un atelier traditionnel de la ville de Fès nécessite six mois de travail.

Présentée au Studio des arts vivants, véritable temple des arts à Casablanca, la collection «Come back» célèbre non seulement le retour en force de l’enfant terrible de la mode traditionnelle marocaine, mais aussi la beauté intemporelle d’un caftan qui défie les siècles et parvient encore et toujours à s’inscrire dans la modernité.

Save the date:

Défilé de mode, collection «Come Back»

Mardi 21 novembre 2023 à partir de 19 heures, au Studio des arts vivants.

38 Bd Abdelhadi Boutaleb, Casablanca