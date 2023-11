Jacques Azagury, le créateur de mode d’origine marocaine qui habillait Lady Di, met aux enchères cinq des plus belles robes de la princesse

C’est une date importante pour les fans inconditionnels de la défunte princesse de Galles que celle du 7 décembre. Ce jour-là, à la salle de ventes Lanner, à Londres, seront mis en vente des robes jumelles de celles que portaient Diana, créées par son styliste fétiche, Jacques Azagury.

Né au Maroc, c’est à Londres, au London College of Fashion, que le créateur fait ses classes, avant d’intégrer la prestigieuse St Martin’s School of Art et d’ouvrir enfin son premier magasin à Khnightsbridge en 1987.

Jacques Azagury s’impose rapidement sur la scène mode britannique et crée des vêtements pour la royauté mais aussi pour d’autres têtes d’affiche du cinéma à l’instar de l’actrice britannique Helen Mirren ou encore Elizabeth McGovern.

L’homme qui était derrière le look de Lady Di

Au cours de ses quarante ans de carrière, le créateur marocain a surtout habillé la princesse Diana pendant près d’une décennie et créé pour elle des tenues emblématiques, notamment au cours des deux dernières années de vie de Lady Di.

Responsable du look de Diana, son style est associé à l’une des plus belles périodes de la vie de la princesse, alors libérée d’un mariage malheureux et du protocole de son ancienne vie de princesse au sein de la famille royale britannique.

Les cinq dernières robes confectionnées par Jacques Azagury pour Diana sont désormais emblématiques. Il s’agit en l’occurrence de «la longue robe fourreau noire qu’elle portait lors d’un gala le soir de la diffusion de son interview Panorama», décrit la maison de ventes aux enchères Lay’s Auctionneers, ou encore «la robe courte et chic bleue “Le Lac des Cygnes” qu’elle portait la nuit où elle a sans doute été photographiée plus que lors de n’importe quelle autre nuit de sa vie», ou enfin «sa robe de 36 ans, (…) portée lors de son dernier engagement en soirée publique avant qu’elle ne parte vacances en France au cours de l’été fatidique de 1997».

La princesse Diana en trois robes emblématiques signées Jacques Azagury. (DR)

Chacune de ces robes emblématiques a fait l’objet d’une copie soigneusement archivée par le créateur et ce sont donc ces tenues jumelles qui seront mises aux enchères le 7 décembre prochain, accompagnées de patrons de robes, de documents associés ainsi que de notes et de cartes envoyées par Diana à Jacques Azagury.

Des notes personnelles adressées par Lady Di à Jacques Azagury, mises aux enchères le 7 décembre 2023. (DR)

«Chaque robe que j’ai confectionnée pour Diana était spéciale pour moi et j’éprouve une grande joie avec ces robes depuis plus de vingt ans. (…) J’aime que cette joie soit transmise à quelqu’un d’autre et qu’elle puisse continuer à être partagée», explique le créateur qui avait pour habitude de recevoir la princesse dans son atelier pour échanger avec elle sur la conception de ses robes et pour plusieurs essayages.

«La princesse Diana adorait visiter l’atelier de Jacques à Knightsbridge», explique-t-on sur le site de la maison de ventes. «Ses visites étaient très détendues, elle adorait discuter avec les filles d’ici. Elle ne m’a pas demandé de concevoir des robes spécifiques pour elle, elle savait qu’elle pouvait venir ici et trouver quelque chose qu’elle adorerait et que nous pouvions l’adapter et créer une robe unique pour n’importe quelle occasion», se remémore le créateur.

Jacques Azagury a également participé à la conception des costumes du biopic «Diana», dans lequel Naomi Watts interprète le rôle de Lady Di.

Dans une interview avec SF Gate, Azagury évoquait ses réflexions sur le film et la façon dont il a décidé de collaborer avec le costumier du film, Julian Day: «Nous avons fait pour le film deux répliques de certaines des robes que j’ai confectionnées pour la princesse avec quelques autres (…), ce qu’elle aurait porté en fonction de son esthétique, telle que je la connaissais. Il y avait beaucoup de choses qui composaient Diana, son look n’était pas qu’une chose, rappelez-vous, c’était vraiment un phénomène. C’étaient les robes, la façon dont elle se comportait, la façon dont elle abordait les gens, son approche de la vie: c’était cent choses qui se sont réunies pour faire une personne spéciale. C’est pourquoi personne n’a jamais pu la remplacer, ni de la royauté, ni du cinéma, ni de la mode.»