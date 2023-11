Vernissage d’une exposition inédite de Société Générale au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain

Le vernissage de cette exposition intitulée «110 ans, 110 œuvres» a eu lieu ce vendredi 10 novembre au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, en présence notamment de Mehdi Qotbi, président de la FNM et de Ahmed El Yacoubi, président de Société Générale Maroc. Les deux hommes ont mis en relief, leur de leurs prises de parole, le rôle que jouent les arts plastiques dans l’enrichissement de la vie culturelle au Maroc.

Ils ont aussi rendu un hommage particulier au roi Mohammed VI pour l’intérêt que le Souverain accorde au développement de l’art pictural dans le Royaume. Au début de la cérémonie d’inauguration, Ahmed El Yacoubi a en outre fait une importante annonce, en faisant part de l’ouverture, au cours de l’année 2024, d’un Musée porté par Société Générale Maroc, qui prendra ses quartiers à Casablanca.

«Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture de ce musée qui portera le nom d’Abdelaziz Tazi, ex-président de Société générale, en hommage aux actions que ce dernier a menées à la tête de notre institution», a affirmé Ahmed El Yacoubi, précisant que ledit musée, qui sera intégré au sein de la Fondation Société générale, élira domicile à l’ancien siège de la banque, situé sur le boulevard Mohammed V à Casablanca.

De son côté, Mehdi Qotbi a estimé que ce nouveau musée va contribuer à «l’enrichissement de l’art» et de la peinture dans la capitale économique. «L’exposition d’aujourd’hui est une rétrospective de la peinture marocaine et un pont de l’art national vers un avenir prospère», a déclaré sur un ton enthousiaste, le patron des musées du Maroc.

Lire aussi : Vente aux enchères de 120 œuvres d’art plastique au profit du Fonds spécial séisme

Le commissaire de l’exposition, Abdelaziz El Idrissi, directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, s’est arrêté quant à lui sur l’importance et la valeur artistique des tableaux exposés, qui relatent l’histoire des différentes écoles des arts plastiques marocains, comme celles de Casablanca et de Tétouan au 20ème siècle, ou encore celle des artistes de la nouvelle vague dont les œuvres sont illustrées par les tableaux de Chaïbia Talal, Mohamed Kacimi, Fouad Bellamine, Moa Bennani, Radia Bent Lhoucine, Miloud Labied et Ahmed Cherkaoui. La précédente génération des peintres marocains est quant à elle représentée dans l’exposition par des tableaux de Mohamed Ben Ali R’bati et de Mohammed Ben Allal. Une belle promenade dans les dédales de l’art pictural marocain en perspective!