Vente aux enchères de 120 œuvres d’art plastique au profit du Fonds spécial séisme

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance enthousiaste de solidarité en présence de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM) et d’Abdelaziz El Idrissi, directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI). Les enchères de «Unis pour le Maroc» ont été organisées pour la première fois sous l’égide du MMVI. Elles ont vu une participation d’environ 200 personnes, tous membres issus du collectif organisateur composé des galeries, des artistes peintres ainsi que des donateurs.

Le tableau de feu Ahmed Cherkaoui intitulé «L’hommage 2», peint en 1963, a remporté une mise de 260.000 dirhams avec un prix de départ de 120.000 dirhams. Un second tableau, œuvre sur textile du Malien Abdelaye Konaté, a été attribué pour une valeur de 255.000 dirhams. Il a été suivi d’un tableau mixte sur toile de Mohamed Kacimi pour un prix de 150.000 dirhams, puis d’une autre œuvre sur toile de l’artiste Najia Mehadji qui a été adjugée pour 170.000 dirhams. Les autres œuvres ont été vendues en moyenne entre 18.000 et 110.000 dirhams, selon une estimation des observateurs.

Au total, selon ces estimations non confirmées, la vente aux enchères aurait recueilli environ six millions de dirhams. Mehdi Qotbi et Abdelaziz Idrissi se sont montrés très satisfaits de cette vente aux enchères, dont l’objectif constitue «un geste d’une forte solidarité des artistes, les intellectuels et des professionnels» a affirmé Mehdi Qotbi. «Je suis encore plus fier d’être Marocain, car le commissaire-priseur et les galeristes ont décidé de presque offrir à des prix abordables les œuvres», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Abdelaziz El Idrissi a souligné que l’évènement a regroupé «dans un élan formidable de solidarité des tableaux appartenant à des ressortissants marocains ainsi que d’autres pays africains».